Presidente da República declara estado de Emergência em Portugal

«Portugueses, acabei de decretar o estado de emergência. Uma decisão excecional num tempo excecional. A Pandemia do Covid-19 não é uma qualquer epidemia como aquelas que já conhecemos na nossa Democracia. Está a ser e vai ser mais intensa», disse hoje num histórico discurso ao país, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

A decisão já era esperada e Marcelo Rebelo de Sousa, depois de convocar o Conselho de Estado, e de ter ouvido o governo e solicitou autorização à Assembleia da República para decretar o estado de emergência, nos termos da Constituição.

«Está a ser e vai ser um teste nunca vivido ao nosso Serviço Nacional de Saúde e à sociedade portuguesa, chamada a uma contenção e a um tratamento em família sem precedente».

«Está a ser e vai ser um desafio enorme para a nossa maneira de viver e para a nossa economia. Basta pensar na saúde, na educação, no comportamento nas famílias, no trabalho, nos efeitos no turismo, nas exportações, no investimento, na fragilização de famílias e empresas, nomeadamente de pequena e média dimensão», disse.

«Esta guerra – porque de uma verdadeira guerra se trata – dura há um mês, começou depois dos vizinhos europeus, e, também por isso, pôde demorar mais tempo a atingir os picos da sua expressão», alertou o chefe do Estado Português.

«Governo – que tem entre mãos uma tarefa hercúlea – adotou medidas, tentando equilibrar contenção no espaço público e nas fronteiras e não paragem da vida económica e social, medidas que todos, Presidente, Parlamento, partidos e parceiros sociais, apoiámos, conscientes de que só a unidade permite travar e depois vencer guerras. Sabia e sei que os Portugueses estão divididos. Há quem o reclame para anteontem. Há quem considere dispensável, prematuro ou perigoso. Sabia e sei que muitos esperam do estado de emergência um milagre que tudo resolva num minuto, num dia, numa semana, num mês».

«Ainda assim, entendi ser do interesse nacional dar este passo».

«Não é uma interrupção da Democracia. É a Democracia a tentar impedir uma interrupção irreparável na vida das pessoas.

Não é, porém, uma vacina, nem uma solução milagrosa, que dispense o nosso combate diário, o apoio reforçado ao Serviço Nacional de Saúde, a capacidade de pessoas e famílias continuarem a tentar limitar o contágio, para que os números a crescer cresçam menos do que os piores cenários e para que o tratamento possa ser, cada vez mais, em casa. Tudo mais cedo do que mais tarde».

Até porque, num ponto, os especialistas são claros – depende da contenção nas próximas semanas o conseguirmos encurtar prazos, poupar pacientes e, sobretudo, salvar vidas».

«O caminho ainda é longo, é difícil e é ingrato. Na nossa História, vencemos sempre os desafios cruciais. Por isso temos quase novecentos anos de vida. Somos assim. Porque somos Portugal», rematou.

Amanhã deverão ser conhecidos mais pormenores sobre o estado de Emergência que deverá durar, pelo menos, 15 dias.