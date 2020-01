Preço das casas no Algarve subiu 7,3 por cento em 2019. Com esta subida, o preço da habitação situa-se nos 2209 euros por metro quadrado. Lagos continua a ser a cidade mais cara da região (2636€/m2). No resto do país as casas subiram 13,3 por no último ano.

O preço da habitação no Algarve registou uma subida de 7,3 por cento em 2019, situando-se em 2209 euros/m2 , segundo o índice de preços do portal idealista.

Em termos trimestrais, o aumento foi de 1,2 por cento no quarto trimestre do ano.

Faro acompanhou a tendência da região e registou uma subida de 7,3 por cento, custando o preço do metro quadrado 1871 euros.

A maior subida de preços da região registou-se em Silves (14,2 por cento), seguido por Olhão (13,3 por cento), Vila Real de Santo António (12,8 por cento), Tavira (9,5 por cento) e Lagoa (9,3 por cento).

O município mais caro para comprar casa é Lagos (2636 euros/m2) seguido por Loulé (2582 euros/m2) e Lagoa (2428 euros/m2).



Em contrapartida, os mais económicos são Alcoutim (657 euros/m2), Monchique (1559 euros/m2), Castro Marim (1705 euros/m2) e Olhão (1743 euros/m2).

Em comparação com o resto do país, a habitação em Portugal registou uma subida de 13,3 por cento durante o mesmo período, situando-se em 2028 euros/m2.

Todas as regiões assistiram a um aumento de preços em termos anuais com a excepção do Alentejo onde desceram 0,4 por cento.

Destaque para a região norte e Área metropolitana de Lisboa, que viram ambas os preços crescerem 14,7 por cento

Área Metropolinata de Lisboa com 2941 euros por m2 continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve onde custa 2209 euros por m2 e norte (1658 euros por m2).

O ranking dos distritos mais caros continua a ser liderado por Lisboa (3276 euros por

m2), seguido por Faro (2209 euros por m2) e Porto (1918 euros por m2 ).

Lisboa mantém-se como a capital de distrito onde é mais caro comprar casa, qualquer coisa como 4607 euros por m2 .

Porto (2779 euros porcm2) e Faro (1871 euros por m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente.

O índice de preços imobiliários do idealista

A partir do relatório referente ao primeiro trimestre de 2019, a metodologia de elaboração deste estudo foi atualizada.

Após a incorporação do idealista/data ao grupo idealista, foram introduzidas novas fórmulas de cálculo que contribuem para uma maior precisão na análise da evolução dos preços, particularmente em pequenas zonas.



Por recomendação da equipa estística do idealista/data, a formula para encontrar o preço médio foi atualizada: além de eliminar anúncios atípicos e com preços fora do mercado, calculamos o valor mediano em vez do valor médio.

Com esta mudança, além de tornar o estudo mais próximo da realidade do mercado, homologamos a nossa metodologia com as que se aplicam em outros países para a obtenção de dados imobiliários.



O relatório continua a ter como base os preços de oferta publicados pelos anunciantes do idealista.