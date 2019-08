Portimonense vence Académica e está na fase de grupos da Taça da Liga

Algarvios não facilitaram na sua estreia oficial esta época, em partida disputada hoje no Portimão Estádio. Os alvinegros apresentaram no 11 inicial quatro reforços – Romulo, Willyan Rocha, Anzai e Iury Castilho.

Recorde-se que os homens de Coimbra tinham eliminado o Farense na fase anterior da prova, apesar da boa exibição dos leões de Faro.

E a primeira oportunidade de golo até pertenceu à Briosa, logo aos 6 minutos. Barnes Osei, pela direita, tirou um cruzamento venenoso para a área, onde André Claro apareceu em excelente posição a falhar o desvio para a baliza.

Aos 18 minutos, foi o Portimonense a responder e da melhor forma possível – Paulinho pegou na bola, passou por quem quis e assistiu de forma magistral Aylton Boa Morte, que foi travado em falta.

O árbitro assinalou grande penalidade para os homens da casa e na conversão, já ao minuto 19, o obreiro da jogada, Paulinho, atirou a contar e abriu o marcador. 1-0 para os anfitriões.

O jogo tornou-se muito disputado a meio campo, e foi necessário esperar até aos 36 minutos para ver mais perigo perto das balizas. Iury Castilho embalou no meio campo dos estudantes e ganhou em velocidade à defensiva adversária, isolando-se perante Tiago Pereira. No entanto, não teve discernimento para concluir a jogada com sucesso e aumentar o score do Portimonense.

A chegar ao minuto 45 foi Romulo a aparecer em excelente posição para dilatar a vantagem algarvia, depois de um grande trabalho de Tabata na direita do ataque alvinegro. Tiago Pereira fez oposição com uma excelente defesa e negou os intentos portimonenses.

Na resposta, Barnes Osei também em boa posição para disparar às redes adversárias proporcionou uma defesa segura a Ricardo Ferreira.

O Portimonense acabaria por conseguir mesmo aumentar a vantagem antes do descanso, quando já em período de compensação da etapa regulamentar, Aylton Boa Morte apareceu no coração da área a desviar o bom cruzamento de Anzai, e a fazer o 2-0 com que o jogo foi para intervalo, resultado que espelhava uma boa exibição do conjunto algarvio, com um futebol muito personalizado e de posse, privilegiando a qualidade na circulação e com Willyan a secar tudo na zona defensiva dos homens da casa.

A metade inicial da segunda parte fez lembrar aos 1900 espetadores presentes no Portimão Estádio que ainda estamos numa fase muito prematura da época. A dinâmica não abundava em nenhum dos conjuntos, e o jogo endureceu um pouco.

À passagem do minuto 70, apareceu um vislumbre de perigo – uma boa jogada individual de Anzai pelo flanco direito do Portimonense terminou com um excelente remate cruzado, que Tiago Pereira defendeu com dificuldade.

Quando o cronómetro atingiu os 76 minutos, houve nova estreia no Portimão Estádio – Marlos Moreno, reforço sonante do Portimonense para esta época, entrou para o lugar de Iury Castilho.

Na reta final da partida, aos 82 minutos, o Portimonense voltou a ter grande oportunidade para ampliar o marcador – Tabata, isolado em frente ao guardião dos conimbricenses, atirou ao lado e desperdiçou um golo quase feito.

Em cima do minuto 90, a Académica ainda beneficiou de uma grande penalidade para reduzir o marcador, por alegada mão na bola de Jadson. Chamado a converter, o veterano Hugo Almeida estoirou na trave e desperdiçou a oportunidade.

Os algarvios voltam a subir ao relvado na próxima sexta-feira, dia 9 de agosto, na abertura da Liga NOS 2019/2020. O adversário é o Belenenses SAD, e o pontapé de saída está marcado para as 20h30.