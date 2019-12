Portimonense marca passo com derrota por 2-0 em Guimarães

Depois da vitória frente ao Famalicão, o conjunto de António Folha voltou aos maus resultados na visita ao Estádio D. Afonso Henriques, reduto do Vitória Sport Clube.

A tarefa do Portimonense nesta 13ª jornada da Liga NOS não se adivinhava fácil, e ficou ainda mais complicada logo aos 2 minutos. Ola John, com um grande trabalho no flanco esquerdo do ataque vimaranense, serviu Leo Bonatini que inaugurou o placard, fazendo o 1-0.

O golo madrugador fez estragos e os alvinegros, ao longo da primeira metade, nunca conseguiram impor o seu jogo.

Ainda assim, na única oportunidade que tiveram na primeira parte, os algarvios até colocaram a bola no fundo das redes do Vitória. Foi Jackson que cabeceou para o golo, após um cruzamento de Lucas Fernandes na cobrança de um livre. No entanto o VAR descortinou um fora de jogo do avançado colombiano e anulou o tento.

Era preciso mais Portimonense para importunar um Vitória que estava confortável na partida e que, ao intervalo, vencia com toda a justiça. E apareceu.

Logo aos 55 minutos, Jackson teve, na cara de Douglas, uma enorme chance mas o guardião brasileiro respondeu com uma defesa cheia de instinto.

No entanto, o Vitória tinha em campo um joker chamado Marcus Edwards. Ao minuto 62, o britânico pegou na bola e passou por toda a defensiva do Portimonense, chegando à cara de Ricardo Ferreira e desviando subtilmente a bola do guardião algarvio para o fundo das redes, colocando o marcador em 2-0. Um duro golpe para o grupo de António Folha.

Os forasteiros tentaram responder e quase reduziram por intermédio de Aylton Boa Morte, mas à boca da baliza o extremo cabeceou ao lado. Pouco depois, Fernando disparou um potente remate na meia distância e obrigou Douglas a voar para evitar o golo algarvio (76′).

Com este resultado, o Portimonense mantém o 16º lugar com 11 pontos, mais três que o Paços de Ferreira, que é a primeira equipa abaixo da linha de água.

Na próxima jornada, a 14ª do campeonato, o Portimão Estádio recebe a visita do Rio Ave, numa partida marcada para sexta-feira, 13 de dezembro, às 20h30.