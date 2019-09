Portimonense empata na visita a Setúbal e não ganha há 4 jogos

A atravessar uma fase negativa, com três derrotas seguidas, os alvinegros foram até Setúbal e somaram mais um jogo sem sentir o sabor da vitória.

Ainda o cronómetro não tinha batido nos dois minutos, e já Mansilla obrigava Ricardo Ferreira a uma grande intervenção, dando forma a uma entrada muito forte dos setubalenses. No entanto, a intensidade inicial foi apenas fogo de vista…

O Portimonense conseguiu suster o ímpeto inicial do adversário e equilibrou a partida, conseguindo manter os sadinos longe da sua baliza. No entanto, a equipa algarvia também pouco perigo criou ao longo da primeira parte, não sendo surpresa o nulo verificado ao intervalo.

O regresso dos balneários trouxe uma toada semelhante à partida, que só a partir do minuto 70 sofreu alterações: o Portimonense começou a ter mais bola e a tentar mais incursões ofensivas na busca pela vitória.

Mas foi o Vitória a dar novo sinal aos 85 minutos, quando Éber Bessa, de fora da área, disparou um tiro traiçoeiro, que Ricardo Ferreira soube parar com segurança. Respondeu o Portimonense por Pedro Sá, também da meia distância, com a bola a sair por cima da baliza sadina.

No entanto, nenhuma das equipas conseguiu sair do marasmo que foi esta partida no Estádio do Bonfim, num espetáculo de fraca qualidade que acabou com um nulo no marcador.

Na próxima jornada, a sexta da Liga NOS, o Portimonense recebe o Sporting de Braga, numa partida marcada para domingo, 29 de setembro, às 18 horas. Antes, na quarta-feira, 25 de setembro, às 17 horas, a turma de Portimão vai até Barcelos enfrentar o Gil Vicente, em jogo a contar para a fase de grupos da Taça da Liga.

Vitória Futebol Clube vs Portimonense

Estádio do Bonfim, Setúbal

Vitória FC – Makaridze, Sílvio, Artur Jorge, Pirri, André Sousa, Nuno Valente, Semedo, Éber Bessa, Hildeberto (Zequinha, 70 min), Hachadi (Mathiola, 76 min), Mansilla (Sekgota, 57 min).

Treinador: Sandro Mendes.

Suplentes não utilizados: Milton, Jubal, Mano, Leandrinho.

Portimonense – Ricardo Ferreira, Anzai, Jadson, Rodrigo, Júnior Tavares, Dener (Rômulo, 31 min), Pedro Sá, Lucas Fernandes, Marlos Moreno (Bruno Tabata, 71 min), Aylton Boa Morte, Jackson (Iury Castilho, 81 min).

Treinador: António Folha.

Suplentes não utilizados: Gonda, Anderson, Cevallos, Willyan.

Árbitro: João Pinheiro (VAR: Vítor Ferreira)

Golos: Nada a assinalar.

Amarelos: Mansilla (43 min), Nuno Valente (74 min), Pirri (90+2 min).