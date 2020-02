Portimonense empata com o Moreirense na estreia de Paulo Sérgio

Estreia do novo técnico não quebrou a má fase dos algarvios, que não souberam dar a volta à boa organização do Moreirense.

O Portimonense recebeu hoje, sábado, 15 de fevereiro, o Moreirense, em partida a contar para a 21ª jornada da Liga NOS, na estreia de Paulo Sérgio no comando técnico dos alvinegros.

De regresso ao 11 algarvio após representar a seleção olímpica do Brasil, Bruno Tabata deu o primeiro sinal de perigo e obrigou Pasinato a aplicar-se ao minuto 13, na cobrança de um livre lateral.

O Moreirense respondeu aos 23, com uma grande oportunidade por Bilel. O argelino, no entanto, foi muito pouco incisivo na hora de alvejar as redes de Gonda e a jogada perdeu-se.

Mas foi mesmo a equipa da casa a abrir o marcador aos 25 minutos. Foi o capitão Jadson a rematar para o fundo das redes, na recarga a uma defesa de Pasinato após cabeceamento de Pedro Sá.

Galvanizou-se a equipa de Portimão com a vantagem e Aylton Boa Morte dispôs de nova excelente oportunidade, atirando à trave após um cruzamento rasteiro de Anzai (33’).

Bruno Tabata voltou a visar a baliza dos forasteiros, com um cruzamento-remate do meio da rua que obrigou Pasinato a uma grande estirada (35’).

Mas quem não marca sofre e, perante o desperdício adversário, o Moreirense aplicou a máxima na perfeição. Foi ao minuto 36, com Fábio Abreu a surgir no coração da área e a empurrar para a baliza um cruzamento do irrequieto Bilel. Muita passividade na defensiva algarvia…e tudo empatado ao intervalo.

A segunda metade trouxe duas equipas apáticas e pouco criativas, com um futebol muito atabalhoado.

Aos 73 minutos, uma saída em falso de Gonda podia ter colocado o Portimonense em apuros, mas o ataque minhoto não soube dar seguimento à jogada.

Até ao fim, as equipas tentaram várias incursões ofensivas mas sempre sem perigo de maior.

Com este empate, o Portimonense atinge os dois meses sem vencer e fica a um ponto do Paços de Ferreira, primeira equipa acima da linha de água. No entanto, os castores têm menos um jogo.

Na próxima semana o Portimonense desloca-se à cidade Invicta, para defrontar o FC Porto, no domingo, 23 de fevereiro, às 20h30.