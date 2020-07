Portimão vive o verão com propostas seguras para toda a família

Verão de 2020 será vivido em Portimão com várias propostas para toda a família, com eventos que decorrem tanto ao ar livre como no interior, «sempre no rigoroso cumprimento das normas de segurança sanitária em vigor».

Entre passeios culturais, animação de rua, exposições, teatro, música e dança, não será devido à COVID–19 que o programa preparado pela Câmara Municipal de Portimão deixará de manter «os motivos de interesse que fazem deste um dos mais apetecidos destinos de quem desfruta das merecidas férias e que, entre julho e setembro, tem ao dispor uma agenda recheada de atrativos, para miúdos e graúdos».

Com vista à retoma das atividades culturais e recreativas, as características desta programação foram adaptadas no sentido de cumprirem integralmente as normas da Direção–Geral da Saúde (DGS) e todas as recomendações aplicáveis. Assim, a agenda privilegiou a realização de atividades no exterior, enquanto que foi estabelecido um plano de contingência para as propostas marcadas para o interior de equipamentos municipais.

O TEMPO – Teatro Municipal de Portimão será um dos pontos capitais do programa, acolhendo eventos como o espetáculo de humor «Marafada Quarentena», a levar à cena pelo Teatro Boa Esperança entre 1 e 29 agosto, às quintas, sextas e sábados, a partir das 21h30.

Com textos e letras originais de Carlos Pacheco, esta comédia teatral acompanha as peripécias de uma família tão hilariante quanto disfuncional, durante o período de confinamento da COVID–19.

A 15 de julho, igualmente a partir das 21h30, e no mesmo local, a interpretação de Rita Rodrigues «Em busca de um neto». Uma senhora muito idosa, que nunca teve filhos nem netos, sente-se agora um pouco só. Por isso, terá de encontrar no público um neto que preencha os seus peculiares requisitos. «E depois? Leva– o para casa».

De regresso às propostas musicais, o talento de Portimão vai ser gravado ao vivo na 2ª edição do «Tempo Onlive», a ser transmitido de acordo com o seguinte calendário: 16 de julho (21h30) – Daddy Jack Band; 17 de julho (19h00) – DJ ONLive: GroundSwell; 23 de julho (21h30) – Tempo Onlive by Marginália: Hybrid Theory – Linkin Park Tribute; 24 de julho (19h00) – DJ Onlive: Monarc aka DJ Just; 30 de julho (21h30) – Simão Live with the best; e 31 de julho, (19h00) – DJ Onlive: Tiago Vicente. Este evento musical pode ser seguido no Facebook do município ou do TEMPO.

Até final de julho, este equipamento cultural de Portimão ainda apresenta diversas propostas, em áreas como a música tradicional portuguesa («Turma H em Lua Nova» – 22 de julho, às 21h30; e «Fado em TEMPO» – 25 de julho, às 21h30) ou a dança («A loja dos bonecos» – 23 julho, às 19h00) e o blues («All That Blues» – 29 de julho, às 21h30).

Em agosto, a agenda é igualmente rica e inclui logo no dia 5 (21h30) o espetáculo de fado «Cremilde em Concerto», no qual a fadista algarvia Cremilde fará uma retrospetiva da sua carreira.

No dia seguinte (19h00) será a vez de a pequena formação da Orquestra Clássica do Sul apresentar «Sons do Novo Mundo», ao passo que, para 12 de agosto (21h30), ficou reservada a proposta «GoGospel», que reúne dez vozes inebriantes na conjugação entre gospel e pop.

Segue–se a 13 de agosto (19h00) a Banda Juvenil da Sociedade Filarmónica Portimonense, e no dia 19 (21h30) o quarteto LD Miguel Group, pequena formação da Orquestra de Jazz do Algarve.

Por fim, o trio de marimba, percussão, oboé e voz Al Marafado vai atuar no dia 26 de agosto (21h30), explorando desde a música de origem mais tradicional a cantautores como Zeca Afonso, entre outros, sem esquecer o choro e a bossa– nova.

Para setembro, ficaram reservados o espetáculo de dança/performance «The power of unknown CHAOS», da coreógrafa Maurícia Barreira Neves (dia 2; às 21h30), o recital «No melhor pano… a poesia erótica e satírica», com Afonso Dias (4 de setembro, às 21h30) e a imperdível proposta «100 anos de Amália» (dia 12, às 21h30), que juntará várias vozes numa sentida homenagem à imortal fadista.

Passeios noturnos e animação de rua



Quanto às sugestões ao ar livre, o município de Portimão propõe os Passeios Culturais Noturnos, a partir das 21h00 de todas as quintas–feiras, com o seguinte alinhamento: dias 16 e 30 de julho, e 13 de agosto – «Paisagens Urbanas de Portimão»; dias 23 de julho, 6 e 20 de agosto, e 3 de setembro – «Alvor Islâmico».

Já as tardes de domingo serão «sinónimo de muita animação itinerante e de rua» na zona ribeirinha de Portimão, entre as 18h00 e as 20h00. O programa é o seguinte: 19 de julho – «Bicicleta com música e animador em andas» (dois animadores interagem com o público); 26 de julho – «Pássaros Gigantes» (dois animadores em andas brincam com as pessoas); 2 de agosto – «Piratas Malabaristas» (dois animadores caracterizados de piratas fazem malabarismo e uma série de peripécias, para encontrar o tesouro perdido); e 30 de agosto – «Os Banhistas» (dois animadores em andas metem–se com os visitantes).

Há ainda a destacar as animações de rua dos dias 9 e 16 de agosto, sempre às 19h00. No primeiro caso, e sob o tema «Moon light», «os habitantes lunares recriam o seu imaginário para contar uma história visual que reaviva a curiosidade e a capacidade de surpreenderem por outras formas de perceção e comunicação».

Já no segundo, através do «Opera Intermezzo_Concerto», a música desce à rua em canções napolitanas «e famosas árias de ópera, facilmente reconhecíveis». Por seu turno, no dia 23 de agosto, também a partir das 19h00, a Filarmónica Portimonense apresenta-se ao longo da zona ribeirinha num formato «surpreendente e inédito».

Referência ainda para o Mercado da Bagageira, que vai ter lugar nos dias 18 de julho, 15 de agosto e 19 setembro, das 9h00 às 14h00, no Espaço Raiz, localizado na Pedra Mourinha, destinado à venda de produtos de moda e acessórios (novos, vintage e em segunda mão), antiguidades e velharias, artesanato urbano, design gráfico e industrial, produtos gastronómicos, arte, reciclagem, música, entre outros, e que ficarão expostos na bagageira de viaturas ligeiras.

O desporto motorizado também faz parte deste lote de sugestões, com destaque para o Mundial de Superbikes, que regressa ao Autódromo Internacional do Algarve, perto da Mexilhoeira Grande, entre 7e 9 de agosto. Antes, a mesma pista recebe, de 28 de julho a 2 agosto, o Ferrari Challenge, que reúne históricos bólides da emblemática marca italiana.

Toda a diversificada programação do Verão 2020 em Portimão pode ser consultada aqui.