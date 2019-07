Portimão sem serviço de pediatria nos próximos três fins de semana

Miguel Guimarães, o bastonário da Ordem dos Médicos esteve esta manhã na unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), onde reuniu com a administração e profissionais de saúde.

Em declarações aos jornalistas, o bastonário mostrou-se muito preocupado com a situação da Pediatria no Serviço Nacional de Saúde de Portimão.

«Tive a informação que o serviço de pediatria não vai conseguir assegurar nos próximos três fins de semana, com a equipa que tem. No mês de agosto a escala tem 10 dias por preencher e em setembro tem 12 dias por preencher».

«A situação é complexa e tem de se arranjar pediatras para Portimão», alertou.

Segundo o bastonário, a Ordem dos Médicos vai tomar a iniciativa lançar «o desafio ao colégio e à sociedade portuguesa de pediatria para se tentar arranjar alguém» para colmatar o problema.

«É uma situação dramática que não deve acontecer», embora, «caberá depois à Administração Regional de Saúde do Algarve, decidir se contrata ou não» mais um pediatra para a unidade de Portimão do CHUA.

Apesar de estar a decorrer um concurso, as vagas «só resolvem o problema a médio e a longo prazo quando as pessoas forem colocadas. No momento atual, não resolvem esta situação crítica», disse aos jornalistas.

«É preciso arranjar pessoas já, e de preferência que tenham a especialidade de Neonatologia, que é fundamental».

A Ordem dos Médicos já tinha intervido no passado, a pedido do anterior Ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes, em relação à carência de dermatologistas.

«Demos um contributo, mas não nos podemos meter nos problemas se não formos chamados. Na altura, o Algarve tinha apenas um dermatologista no Serviço Nacional de Saúde. Era uma necessidade crítica. Falei com o colégio e com a Sociedade Portuguesa de Dermatologia e no espaço de 10 dias, arranjaram cinco profissionais, três a título definitivo e dois a tempo parcial (20 horas semanais)», recordou.

«No caso dos pediatras, podemos fazer a mesma coisa. Vamos fazer essa proposta» à tutela.

«A situação é esta. No entanto, se for possível entretanto contratar mais pediatras, pode vir a mudar e esperamos que isto aconteça», embora Miguel Guimarães se tenha mostrado cético em relação à capacidade de contratação pública.