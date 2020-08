Portimão recebe última corrida do Mundial de MotoGP

Mais uma prova do panorama mundial no Autódromo.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai receber, no dia 15 de novembro, a 14.ª e última prova do campeonato do mundo de velocidade MotoGP, anunciou hoje a organização.

O circuito algarvio integra o calendário de 2020, para o qual estava de reserva, depois do cancelamento das provas de Argentina, Tailândia e Malásia, devido à pandemia COVID-19. A prova portuguesa vai fechar a temporada, uma semana depois do Grande Prémio da Comunidade Valenciana.

Esta vai ser a 15ª edição do Grande Prémio de Portugal de motociclismo, depois de 13 provas, entre 2000 e 2012, no autódromo do Estoril, e da estreia, em 1987, no circuito espanhol de Jarama.

Após três provas, o Mundial é liderado pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), com 59 pontos, mais 17 do que o espanhol Maverick Viñales (Yamaha). O português Miguel Oliveira (KTM) ocupa o 12.º lugar, com 18.

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) vai receber também o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, a 25 de outubro.