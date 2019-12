Portimonense e Rio Ave empatam na abertura da jornada 14 da Liga NOS

Pontapé de saída da jornada 14 da Liga NOS deu-se em Portimão, com a turma de António Folha a marcar passo novamente em casa, com a igualdade a uma bola concedida perante o Rio Ave.

Num início de jogo algo mexido, as primeiras chances foram algarvias, por Jackson. O colombiano tentou, primeiro, um golo do meio campo que quase aproveitava o adiantamento de Kieszek (9′).

Depois, o guardião polaco do Rio Ave respondeu com uma enorme defesa a um remate forte do avançado do Portimonense.

Não marcaram os algarvios, marcaram os forasteiros. Diego Lopes lançou Nuno Santos pela esquerda, na velocidade, e este devolveu atrasado para o mesmo jogador, que dominou e atirou a contar para o fundo das redes.

Jackson e Lucas Fernandes ainda tentaram remar contra o resultado negativo até ao intervalo, mas os esforços foram infrutíferos.

E se o Rio Ave até teve a primeira oportunidade da etapa complementar, por intermédio de Carlos Mané (55′), à qual Ricardo Ferreira se opôs com mestria, o Portimonense cresceu e foi na busca pelo empate.

Jackson, novamente, quase marcava aos 61 minutos, com uma chapelada a Kieszek, mas em cima da linha Aderllan Santos evitou o empate.

Os alvinegros ficaram reduzidos a 10, após expulsão de Henrique, mas nem isso impediu o golo da equipa de António Folha.

Dener, aos 79 minutos, evitou heroicamente a saída de bola e cruzou para um cabeceamento de Marlos ao poste, que Jadson emendou para o fundo das redes.

Jackson bem tentou fazer o gosto ao pé, mas Kieszek não permitiu veleidades ao colombiano nem a Lucas Possignolo, já em tempo de compensação.

Com este empate, o Portimonense chega aos 12 pontos, mantendo-se, garantidamente, mais uma semana acima da linha de água.

Na próxima semana o Portimonense entra em ação na Taça da Liga, recebendo o Sporting no sábado, 21 de dezembro, às 17h00.