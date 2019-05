Portimão celebra o Dia da Criança com «Festa Silenciosa»

Para assinalar em festa o Dia Mundial da Criança, a Câmara Municipal de Portimão propõe pelo segundo ano consecutivo um fim de tarde e noite pautados por uma Festa Silenciosa – «Silent Party», onde reinará diversão e alegria num programa dirigido para toda a família, no sábado, 1 de junho, entre as 18h30 e as 00h00.

A atividade para festejar este dia é gratuita, ao ar livre e em pleno centro da cidade, na Praça da República (Alameda). A «Silent Party» volta a convidar miúdos e graúdos a juntarem-se às Associações Culturais de Dança do concelho, nomeadamente a Dancenema e a Dança Mais, que vão dinamizar a festa com coreografias conhecidas dos hits musicais do momento.

A mecânica será igual ao ano transato: os participantes recebem à entrada do recinto auscultadores/headphones, e ao som de músicas de várias épocas, que só se ouvem nos phones, dois DJ’s vão captando a atenção e estimulando o público para dançar, em despique. Os headphones acendem uma luz de cor verde ou vermelha, consoante o DJ que se está a ouvir.

Assim, cada DJ pode observar o público e, consoante o feedback, adaptar a sua música. Além disso, esta festa é o divertimento ideal para crianças e famílias com gostos distintos, pois é possível partilharem o mesmo espaço sem que estejam a dançar e a cantar a mesma música.

A «Silent Party» terá ainda a presença do «Férinhas», Mascote da Cidade Europeia do Desporto 2019 (CED), que distribuirá boa disposição desportiva a todos os presentes. Neste dia, as crianças serão igualmente surpreendidas com a magia das Bolas Voadoras.

Ainda no âmbito do Dia da Criança, no dia 1 de junho, o átrio principal do Shopping Aqua Portimão (2º andar, junto ao Balcão de Informações) receberá, entre as 17h00 e as 18h30, atividades da Cidade Europeia do Desporto 2019 com várias exibições de dança de grupos desportivos do concelho.

No dia 3 de junho, segunda-feira, e no âmbito do Dia da Criança, Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, irá realizar uma visita à Escola Básica do 1º Ciclo (EB1) da Major David Neto, à EB1 da Coca Maravilhas e à EB1 do Chão das Donas, onde vai falar com as cerca de 1150 crianças do pré-escolar e do 1º ciclo, brindando-as a todas com uma oferta especial pensada para o ano inteiro.

O Dia da Criança é organizado pela Câmara Municipal de Portimão, e conta com o apoio da Junta de Freguesia de Portimão.