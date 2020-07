Piqueniques trazem de volta a Comida Esquecida em agosto

Depois da suspensão «decretada» em março, Festival da Comida Esquecida volta com três piqueniques algarvios em agosto e setembro e encerramento em outubro.

O Festival da Comida Esquecida regressa no dia 1 de agosto com um «piquenique de charme», ao final do dia, na aldeia da Penina (Loulé). Segue-se, a 29 de agosto, um piquenique em Santo Estêvão (Tavira), a 12 de setembro em Cacela Velha (Vila Real de Santo António) e, a 17 de outubro, a festa de encerramento do Festival em Querença (Loulé), onde haverá um mercado de produtos agroalimentares da região, exposição de rua sobre comida, mini concertos e outras surpresas.

Os eventos foram alterados e adaptados de forma a respeitar todas as orientações da Direção-Geral de Saúde e garantir a segurança de participantes e colaboradores, mas mantendo a sua identidade e essência, ligadas à celebração de tradições algarvias através de «experiências gastronómicas inesquecíveis».

A organização detalha que «a experiência inclui uma refeição cheia de aromas de outros tempos, com produtos locais e surpresas gastronómicas, algumas de difícil acesso ou esquecidas da nossa mesa».

O instrumento simbólico do Algarve – o Acordeão – será também protagonista «com uma atuação durante o piquenique, como se fazia em outros tempos, e dando mais animação a estes fins de tarde campestres».

O Chef explicará a ementa da refeição, assim como os produtos locais e tradicionais que foram utilizados na sua confeção. Todas as explicações são traduzidas para inglês por um Mestre de Cerimónias que estará presente em todas a ações, disponível para esclarecer todos os participantes estrangeiros e nacionais em caso de dúvidas.

Mas há mais motivos para acompanhar os vários piqueniques: «cada experiência é irrepetível, única, partilhada e representativa de alimentos, memórias e locais mais ou menos esquecidos do Algarve».

Os bilhetes são adquiridos online antecipadamente, estando todas as regras de participação disponíveis na página Facebook do Festival.

Datas e bilhetes (bilheteira BOL):

1 de agosto, 18h30-21h00 ( Penina , concelho de Loulé) Bilhetes aqui;

29 de agosto, 18h30-21h00 ( Santo Estevão , concelho de Tavira) Bilhetes aqui;

12 de setembro, 18h30-21h00 ( Cacela Velha , concelho de Vila Real de Santo António) Bilhetes aqui;

17 de outubro (Querença, concelho de Loulé).

O Festival da Comida Esquecida integra o programa cultural 365 Algarve, cuja programação da 4ª edição regressa no dia 15 de julho. A entidade promotora desta iniciativa é a Cooperativa QRER, uma organização dedicada ao Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade.