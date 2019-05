O Pestana Hotel Group abriu o maior resort All-Inclusive do país, Pestana Blue Alvor Beach & Golf Hotel, no Algarve, o primeiro projeto a ser construído de raiz no país, e que é especialmente dedicado ao segmento famílias. O investimento de 50 milhões de euros gerou 300 postos de trabalho diretos na região.

Com 551 quartos e suites, divididos por 13 edifícios de dois pisos, o hotel de cinco estrelas caracteriza-se pelas linhas retas e toques de cor inspirados no modernismo que se estendem dos quartos ao próprio exterior dos edifícios.

O conceito All-Inclusive está preparado para uma estadia completa: inclui alojamento, as refeições e todas as atividades dentro do empreendimento, desde acesso a diferentes piscinas (para crianças e adultos), campos de desportos, Kids Club, restaurantes temáticos e bares, entre outras comodidades.

Como complemento para as férias, encontram-se também os serviços do Magic SPA com massagens e tratamentos de bem-estar.

No restaurante principal, que apresenta uma decoração sustentável a partir de materiais reciclados, é possível assistir a sessões de live cooking. Estão ainda disponíveis um restaurante de cozinha italiana e um Surf n’ Turf, um bar na piscina e um bar no lobby que, à noite, é animado por música ao vivo.

No Kids Club encontra-se um espaço com supervisão para crianças dos 4 aos 12 anos e uma sala exclusiva para bebés, totalmente equipada com micro-ondas, frigorífico, esterilizadores, e um lounge, onde os pais podem desfrutar de um ambiente seguro e confortável para preparar refeições e passar tempo com os seus filhos. O programa de atividades inclui oficinas de arte e atividades ao ar livre, como escalada, minigolfe ou desportos aquáticos, além de um buffet só para crianças, com serviço permanente para almoços e jantares.

O entretenimento foi pensado ao detalhe para momentos de diversão no novo All-Inclusive. A reconhecida academia de artes circenses, a Companhia do Chapitô, foi convidada pelo Pestana Hotel Group para assegurar toda a animação das férias, com iniciativas lúdicas durante o dia e espetáculos temáticos à noite.

Inserido num terreno de 12 hectares (equivalente a 12 campos de futebol), em que os alojamentos estão rodeados por generosas áreas verdes e onde apenas podem circular veículos elétricos, o Pestana Blue Alvor é a primeira operação All-Inclusive do grupo a abrir ao abrigo do plano transversal Say No to Plastic @Pestana Hotel Group, estimando-se a redução de seis toneladas de plástico não reutilizável nos primeiros seis meses de operação.

O Pestana Blue Alvor localiza-se no coração de Alvor, a uma curta caminhada da Praia dos Três Irmãos, conhecida pelas águas cristalinas e areias brancas que se prolongam ao longo de sete quilómetros. Os seus espaços verdes fundem-se com os do Pestana Alto Golf, um campo de 18 buracos desenhado por Sir Henry Cotton nos anos 1980.

Concebido para umas férias perfeitas, o Pestana Blue Alvor pretende proporcionar os melhores dias da vida aos seus hóspedes, ao confiarem-nos o seu precioso tempo – #The time of your life.