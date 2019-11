Perigo Público e Sickonce levam Porcelana de Quarteira para Lisboa

Álbum é editado pela editora independente algarvia Kimahera, sendo progressivamente lançado durante o mês de novembro e distinguindo-se do que já existe «musical e fisicamente».

Os primeiros temas do novo disco foram revelados ao público hoje, sexta-feira, 15 de novembro: «O Ano da Morte de Amaru Shakur», numa referência ao rapper americano Tupac Amaru Shakur, assassinado em 1996, e «Benção».

Agora, segue-se o lançamento do álbum Porcelana nas plataformas digitais, no próximo dia 22 de novembro, sexta-feira, com a apresentação ao vivo a acontecer no dia seguinte, no Festival Super Bock em Stock, no Cine Teatro Capitólio, em Lisboa.

Será ainda lançada uma edição especial física deste produto musical da dupla algarvia, que conta com a mão artística de Inês Barracha, uma artista plástica do Algarve que executou cerca de 80 azulejos de porcelana (15×15 centímetros) que, unidos, formam um mural. Cada um desses azulejos representa, além do vulgar CD, uma peça de arte única.

Cada uma das peças vem acompanhada de um código que levará cada comprador a um site onde encontrará toda a informação relativa ao projeto musical: informação dos artistas, o álbum propriamente dito nos vários formatos áudio, vídeos, instrumentais, acapellas, letras e fotografias.

Segundo Perigo Público (Elton Mota) e Sickonce (Rafael Correia), «Porcelana é um projeto que nasce do facto de concebermos que cada ser humano deve ser tratado como a mais delicada peça» desse material.

«Cada ser humano é, no seu íntimo, uma delicada peça de porcelana, capaz de resistir no tempo, de preservar o som, mas no entanto não deixa de ser frágil, bela e delicada, tal como cada um de nós», explicam.

Os objetivos do álbum passam por «proporcionar uma viagem entre as mais diversas sonoridades urbanas, tendo sempre o hip-hop como pano de fundo».

Mais do que um projecto unicamente musical, «Porcelana» é o culminar de uma visão reformadora de como todos os indivíduos que se encontrem de alguma forma em situação de fragilidade social, podem e têm o direito de se erguer e viver com dignidade», remata a dupla algarvia.

Recorde-se que Elton Mota e Rafael Correia participaram no projeto de intervenção social Ritmos & Poesias, levado a cabo pelo Teatro das Figuras e acompanhado pelo «barlavento», e que proporcionou a dois jovens a possibilidade de se lançarem no mundo da arte, culminando com uma apresentação no Festival Açoteia, que decorreu em Faro, no passado mês de julho, também acompanhada pelo nosso jornal.