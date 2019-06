PCP pede solução para os «sérios problemas» do IMT em Faro

Todos os dias há longas filas à porta da Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Algarve/ Instituto da Mobilidade e dos Transportes. Há quem espere e desespere para ser atendido. Comunistas pedem soluções ao governo.

Na sequência dos «sérios problemas» verificados com o atendimento ao público na Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Algarve, em Faro, uma delegação do Partido Comunista Português (PCP), integrando o deputado Paulo Sá eleito pelo Algarve, visitou este instituto público e reuniu com a Diretora Regional.

Aquando da visita da delegação do PCP, «os sérios problemas com o atendimento ao público» já haviam sido mitigados com a integração, em meados de março, de 10 novos assistentes técnicos no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) e com a perspetiva de integração de mais um, no início de maio.

Nessa altura, perspetivava-se, ainda, a contratação de um técnico superior em meados de maio.

Apesar deste reforço de recursos humanos, que só pecou por ser muito tardio, contudo, a Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Algarve tem ainda falta de pessoal, designadamente de dois juristas e dois examinadores de condução.

De acordo com informação prestada ao PCP, a necessidade de mais recursos humanos, além destes, está a ser avaliada, devendo estar concluída até finais do próximo mês de julho.

Entende o PCP que «este serviço público, como aliás todos os outros, deve ser dotado de um número adequado de trabalhadores, que garanta o seu normal funcionamento e o cumprimento cabal da sua missão».

Na visita às instalações da Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Algarve, a delegação do PCP pode comprovar a necessidade de realização de obras de manutenção e de readaptação, que assegurem melhores condições de atendimento ao público e melhores condições de trabalho para os funcionários.

Assim, o Grupo Parlamentar do PCP, através do deputado Paulo Sá, já questionou o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, sobre uando serão contratados os juristas e os examinadores de condução em falta na Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Algarve. Aquela força quer ainda saber quando serão realizadas obras de manutenção e de readaptação nas instalações, que intervenções serão feitas e quando estarão concluídas.