Os balneários do Pavilhão Municipal da Penha, em Faro, estão encerrados por suspeitas da presença da bactéria Legionella pneumophila na canalização.

Ouvido pelo «barlavento», Henrique Gomes, chefe do gabinete da presidência da Câmara Municipal de Faro confirma que «há pouco mais de um mês, após análises de rotina feita à água, percebeu-se que um dos valores de Legionella, num dos circuitos de água fria, estava um pouco acima do limite».

Devido a esse valor anormal, a autarquia decidiu fechar o balneário feminino e masculino, tendo avisado de imediato a Autoridade de Saúde Pública.

«O município de Faro faz análises e monitoriza regularmente a qualidade da água dos seus equipamentos públicos e é um dos municípios que mais controla estas variáveis de segurança. No caso do Pavilhão, por exemplo, a legislação nem obriga a que isso aconteça com esta regularidade, mas a Câmara Municipal de Faro faz questão de proceder assim porque este equipamento é utilizado por públicos muito diferenciados, com muitas crianças e idosos», sublinha Henrique Gomes.

«Depois de se encerrarem os balneários e de se perceber que a frequência do resto dos espaços não acarretava qualquer risco de saúde para os utilizadores do espaço, procedeu-se à contratação de uma empresa especializada, que irá fazer o tratamento dos circuitos através da injeção de cloro na canalização», avança.

O procedimento deverá começar nos próximos dias. «Logo que a intervenção esteja concluída procederemos a novas análises e reabriremos tão brevemente quanto possível, previsivelmente ainda durante este mês ou no início do próximo».

Ate lá, «é muito importante que se realce que os utentes não correm nenhum risco de saúde ao utilizarem os equipamentos que permanecem abertos», garante.

O Pavilhão Municipal da Penha é utilizado por cerca de 500 pessoas todos os dias.