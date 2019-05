Partido Socialista é o grande vencedor das Europeias no Algarve

A acompanhar a tendência nacional, o Partido Socialista (PS) é o grande vencedor das eleições para o Parlamento Europeu no Algarve.

Assim, em termos de resultados por concelho, o PS obteve o seguinte resultado:

Albufeira (29,54 por cento);

Alcoutim (50,13 por cento);

Aljezur (42,76 por cento);

Castro Marim (36,91 por cento);

Faro (31,84 por cento);

Lagos (35,41 por cento);

Lagoa (37,51 por cento);

Loulé (35,19 por cento);

Monchique (33,9 por cento);

Olhão (33,97 por cento);

Portimão (32,96 por cento);

São Brás de Alportel (37,28 por cento);

Silves (32,41 por cento);

Tavira (38,49 por cento);

Vila do Bispo (37,07 por cento);

Vila Real de Santo António (36,91 por cento).

O outro grande vencedor é a abstenção, que no total do país somou 69 por cento, ou seja, mais 2,7 por cento do que na última eleição de 2014. No distrito de Faro, os abstencionistas perfizeram 73,1 por cento, mais 1,6 por cento que no último ato.

Para já, os votos em branco são 4,4 por cento (-0,2 em comparação com 2014) e os nulos 2,5 por cento (-0,6 do que em 2014).

Às 23h10 já 100 por cento (67 de 67) das freguesias estavam apuradas.

Luís Graça, deputado, presidente da Federação Regional do Algarve do Partido Socialista, e presidente da Assembleia Municipal de Faro, considera que «o reforço da confiança dos algarvios no PS e em António Costa significa mais responsabilidade e disponibilidade para continuarmos a trabalhar na resolução dos problemas dos algarvios. Uma palavra para o José Águas da Cruz, nosso candidato, que com a sua humildade, sentido ético e espírito de militância pelo Algarve muito dignificou esta campanha eleitoral» e agradece à região.