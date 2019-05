A taxa de ocupação nas unidades de alojamento do Algarve cresceu 12,1 por cento em abril face a igual período do ano passado, registando 68,4 por cento, segundo dados divulgados, esta segunda-feira, 6 de maio, pela AHETA – Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.



Os mercados que mais contribuíram para a subida verificada foram o espanhol (+105 por cento), o nacional (+39,7 por cento), e britânico (+9,9 por cento).



Por outro lado, os mercados que apresentaram as maiores descidas foram o francês (-32,0 por cento) e o holandês (-18,9 por cento)



Desde o início do ano, a taxa de ocupação regista uma subida média de 4,2 por cento. Em relação ao volume de vendas, registou uma subida de 9,0 por cento face ao mesmo mês do ano anterior.



A AHETA alerta para o facto destes resultados terem sido influenciados pela data da Páscoa este ano, que levaram a que as férias escolares tenham sido em abril em vez de março.