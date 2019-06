Novo posto da GNR de Quarteira até tem camaratas com vista mar

Alberga 35 militares efetivos e abrange uma população de 22 mil habitantes, espalhada por uma área de 23 quilómetros quadrados. Investimento rondou 1 milhão de euros.

A inauguração do novo posto do Subdestacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Quarteira, marcou a tarde de sábado, dia 22 de junho, no concelho de Loulé.

A cerimónia contou com a presença de Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna e de Isabel Oneto, secretária de Estado de Estado Adjunta e da Administração Interna, além de muitos populares e curiosos.

«Estas melhorias vão ao encontro das legítimas expetativas da instituição e dos seus militares que, diariamente procuram dar respostas às necessidades das populações locais nos domínios da segurança, proteção e socorro. Estou bem ciente dos desafios que nos são colocados e em especial aos militares que desenvolvem a sua atividade nesta região», afirmou o Tenente-general Luís Francisco Botelho Miguel, Comandante-geral da GNR.

Tenente-general Luís Francisco Botelho Miguel, Comandante-geral da GNR.

Naquele que foi o primeiro discurso da inauguração, o responsável máximo considerou que as novas instalações da GNR em Quarteira, significam «uma política de segurança interna centrada nas pessoas e na permanente procura de soluções para as suas expetativas. Temos aqui renovadas condições de trabalho para os nossos militares, que representam um avanço na qualidade de atendimento ao cidadão e no serviço prestado em prol da segurança e do bem-estar de todos».

«Este quartel reflete o profissionalismo de todos os que têm servido neste subdestacamento e traduz-se num justo e merecedor agradecimento público», fez questão de afirmar.

Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, revelou o apoio a esta força de segurança no concelho é para continuar.

Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé.

«A estas temos [instalações] de juntar as de Salir, inauguradas há um ano, e as melhorias em curso no posto de Loulé. Ainda este verão iremos inaugurar o quartel da GNR de Almancil, o Centro Distrital de Operações de Socorro, em Loulé, e a Base de Apoio Logístico, em Quarteira».

O autarca louletano destacou ainda a importância «fundamental» da segurança para o turismo: «a nossa região é internacionalmente conhecida e os níveis de segurança nunca poderão baixar. Temos de continuar a ser um dos destinos mais seguros do mundo. No verão, a população de Quarteira aumenta e temos de zelar pelo bem-estar de todos os que cá vivem e passam férias.

«O sucesso deste destino turístico depende da nossa capacidade de proporcionar um ambiente seguro», sublinhou Vítor Aleixo.

Por fim, o autarca afirmou que o novo posto «põe fim a um longo tempo de regime precário no que diz respeito às instalações físicas, sendo que o município entregará ainda alguns velocípedes a estes militares».

Também Eduardo Cabrita, no uso da palavra reforçou a importância da segurança para o turismo em todo o território nacional.

«Constitui para o Ministério da Administração Interna um motivo de satisfação o dia que assinalamos. A segurança é hoje um valor fundamental da afirmação da identidade portuguesa. Portugal consubstancia um equilíbrio raro entre um estado democrático assente no respeito dos direitos fundamentais que recebe e quer ter mais imigrantes», disse o governante.

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna inspeciona os militares da GNR.

Portugal «acolhe refugiados e inclui as populações estrangeiras que aqui buscam destino com a circunstância de ser um dos países mais seguros do mundo. A segurança é hoje um valor decisivo para a qualidade de vida das populações, para a atração e entretenimento, mas também aqui no Algarve para o sucesso do turismo. É a maior região turística portuguesa e o turismo está intrinsecamente ligado à segurança», reforçou.

Eduardo Cabrita referiu que em cinco anos, Portugal tornou-se o terceiro país mais pacífico do mundo, revelando ainda dados nacionais referentes a 2018.

«O relatório anual de segurança interna valida a consistência destes indicadores, ao indicar sucessivos anos de redução de criminalidade geral, sobretudo da violenta e grave. Foram menos nove por cento de crimes mais graves ocorridos no ano passado», contabilizou.

O ministro frisou ainda que «o Algarve é a única região do país em que temos contratos locais de segurança com todos os 16 municípios. A segurança não é uma questão técnico-policial, está no cerne das funções de soberania e o Algarve é uma prioridade para o Ministério da Administração Interna e para a GNR. Nesse sentido, em breve colocaremos ao serviço das populações investimentos adicionais significativos que, se inserem em cerca de 15 milhões de euros de investimento programado para a área da segurança da região nos próximos três anos».

Por fim, deixou uma palavra de agradecimento a todos os militares que prestaram serviço em Quarteira e que «mesmo em condições precárias defenderam a região e a cidade com dedicação e profissionalismo».

Em relação a isso, os futuros militares poderão ficar tranquilos, pois no novo posto do Subdestacamento Territorial da GNR de Quarteira, afeto ao Comando Territorial de Faro, até as camaratas têm vista para o mar.