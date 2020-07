Novo data center da ARS Algarve é «o maior da região»

Estrutura é totalmente móvel.

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve tem, desde o início de julho, um novo data center modular, «moderno, seguro, com mais capacidade de armazenamento e com elevada eficiência energética», sendo «o maior do género na região».

Para o presidente da ARS Algarve, Paulo Morgado, «esta aposta em inovação tecnológica tem por objetivo dotar a região algarvia de uma infraestrutura imprescindível para o futuro, que irá contribuir para melhorar a qualidade dos sistemas e recursos informáticos e, desta forma, reforçar a proximidade entre o cidadão e os serviços de saúde».

Instalado no Centro de Saúde de Faro, este novo equipamento, que assenta numa solução 100 por cento portuguesa, desenvolvida por uma empresa nacional, está integrado no Projeto de Reestruturação tecnológica na prestação de cuidados de saúde e representa um investimento total de cerca de 400 mil euros, dos quais 60 por cento são cofinanciados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no âmbito do Programa Operacional (PO) CRESC Algarve 2020.

O novo data center vai permitir centralizar, de forma progressiva, os sistemas de tecnologias de informação utilizados nas unidades de cuidados de saúde primários e que se encontravam dispersos pela região, num ambiente controlado e vocacionado para aplicações de Alta Disponibilidade, reduzindo os riscos de perda de dados e facilitando o acesso aos mesmos, «implementando uma cultura de transparência, segurança, controlo e monitorização».

Através de plataformas de gestão integrada, será possível a otimização dos circuitos no âmbito da transferência de dados dos utentes (alojamento dos seus dados, por exemplo, exames e análises clínicas), implementar novos serviços digitais, desenvolver os já existentes, alargar os serviços eletrónicos disponíveis para o cidadão, possibilitando desburocratizar processos e procedimentos, melhorar o acesso aos cuidados de saúde, bem como uma maior e melhor articulação entre cuidados, garantir maior transparência no processo de informação e referenciação e ainda um aumento do empoderamento dos utentes.

A infraestrutura foi desenhada e construída em função das necessidades da organização, com uma vasta proteção contra ameaças físicas como fogo, temperatura, água, poeiras, fumos, vandalismo, intrusão, entre outras.

A estrutura, cujas características permitem a total mobilidade do data center, sendo possível mudar a sua localização em caso de necessidade, é constituída por uma base de perfis de aço e com sistemas de parede modulares com duplo isolamento térmico, o que maximiza a eficiência energética e aumenta a resistência física do equipamento.

«Esta é mais uma das medidas digitais integradas na estratégia nacional de modernização do SNS, +Proximidade, do Ministério da Saúde, que a ARS Algarve tem vindo a implementar nas unidades de saúde, com vista a reforçar/melhorar a acessibilidade e o atendimento ao cidadão», explica a Administração Regional de Saúde.