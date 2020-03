Museu Municipal de Faro celebra 126 anos com entradas gratuitas

Haverá atividades para miúdos e graúdos.

O Museu Municipal de Faro comemora amanhã, quarta-feira, dia 4 de março, o seu 126º aniversário. Para assinalar esta data, as entradas no museu, um dos mais antigos do país, serão gratuitas para todos os visitantes.

Para dar continuidade à celebração, o município farense preparou atividades para toda a família que irão decorrer no próximo sábado, dia 7 de março.

O programa arranca às 11h00, com o «Famílias com Estórias». Esta atividade gratuita convida os mais pequenos e as suas famílias «a serem detetives e procurarem tesouros, com pistas fornecidas pela equipa do Serviço Educativo do Museu». No final, haverá bolo de aniversário para os participantes. As inscrições são limitadas e obrigatórias.

Mais tarde, às 16h00, será dinamizada uma visita guiada à exposição do escultor barroco Manuel Martins, pelo poeta Afonso Dias, pelo historiador Francisco Lameira e pelo médico radiologista Jorge Pereira. A participação nesta visita é também gratuita.

Recorde-se que esta mostra, que expõe algumas das mais conhecidas obras de Manuel Martins, o principal e mais famoso escultor e entalhador barroco algarvio, foi inaugurada a 1 de fevereiro e estará patente no Museu Municipal de Faro até dia 18 de outubro.

Conta com empréstimos da Sé de Faro, da Ermida de Santo António do Alto, da Ermida do Pé da Cruz, da Igreja de São Pedro, da Ordem Terceira do Carmo de Faro, da Ordem de São Francisco de Faro e da Igreja de Santa Bárbara de Nexe.