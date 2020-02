Mito Algarvio comemora oitavo aniversário com festa do acordeão

Esta tarde, decorre em Altura o VIII Festival Internacional do Acordeão.

Dois espetáculos, um na Bordeira, Faro, e outro em Altura, Castro Marim, integram os festejos da Associação Mito Algarvio, presidida por João Pereira.



Ainda no âmbito do oitavo aniversário da Associação de Acordeonistas do Algarve, na noite de ontem, sábado, dia 1 de fevereiro, atuaram na Sociedade Recreativa Bordeirense, em Faro, o moldavo Iurie Chiforisin e os algarvios João Frade e Nelson Conceição.

Três acordeonistas consagrados com estilos bastante diferentes, que mostraram ao entusiasmado público presente alguma da enorme versatilidade do acordeão.

Nelson Conceição na Sociedade Recreativa Bordeirense.

Na tarde de hoje, domingo, dia 2 de fevereiro, as comemorações mudam-se para Altura, para o Salão de Eventos do Restaurante «O Infante», onde decorrerá o VIII Festival Internacional do Acordeão promovido pela Mito Algarvio.

Petar Maric, Fábio Guerreiro, Rodrigo Veloso, David Mendes, Rodrigo Maurício, Tiago Conceição, Hugo Madeira, David Mendonça, Filipa Nascimento e Inês Sousa vão assegurar uma longa tarde de música.

João Frade na Sociedade Recreativa Bordeirense.

Entre os convidados, para assistir ao espetáculo, estará o italiano Mirco Patarini, presidente da Confédération Internationale des Acordéonistes (CIA).

Ainda por iniciativa da Mito Algarvio, o Algarve vai acolher, no próximo mês de outubro, o Campeonato do Mundo de Acordeão e o presidente da CIA está presentemente numa visita de trabalho à região para começar a preparar o evento.