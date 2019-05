Ministro-Adjunto e da Economia inaugura nova sede do projeto «Loulé Criativo»

Pedro Siza Vieira preside à cerimónia de inauguração do Palácio Gama Lobo (Palácio dos Espanhóis), este sábado, 1 de junho, às 11h30.

A obra de reabilitação de um dos mais nobres edifícios de Loulé, rondou os 1,3 milhões de euros, e passou pela preservação e recuperação dos dois pisos do imóvel, referência da arquitetura civil e do estilo chão em Loulé, datado da segunda metade do século XVIII.

O projeto manteve a marcante fachada, mas foram também introduzidas algumas contemporaneidades arquitetónicas e artísticas e utilizados materiais e técnicas sustentáveis e ecológicos.

O edifício será, a partir de agora, um polo ligado à criatividade pois será a sede do «Loulé Criativo», projeto da Câmara Municipal de Loulé que aposta na valorização da identidade do território tendo como força motriz a criatividade e a inovação, dinamizando residências criativas e eventos culturais, apoiando a instalação e atividade de artesãos e profissionais do setor criativo e estimulando a investigação e experimentação nestas temáticas.

O Turismo Criativo, a Rede de Oficinas, Loulé Design Lab, a Formação e as Residências Criativas são algumas das áreas que contempla.

O Solar Gama Lobo, que integra a Capela de Sant’Anna, «é um notável exemplo da arquitetura civil em Loulé, e a sua preservação é fundamental para assegurar o testemunho do património arquitetónico setecentista e marco do desenvolvimento urbano», segundo sublinham os responsáveis municipais.

Neste momento está em curso a sua classificação como Imóvel de Interesse Municipal.

Refira-se que esta inauguração está aberta à população que poderá ainda visitar o interior do espaço durante a próxima semana, entre as 9h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 17h00.