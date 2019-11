Miguel Viegas inaugura 5ª Feira do Livro Novo e Usado de Faro

A inauguração da quinta edição da Feira do Livro Novo e Usado de Faro, contará com a presença do autor e ex-deputado ao Parlamento Europeu pelo Partido Comunista Português (PCP), Miguel Viegas.

O escritor vem apresentar o livro «A Fraude e a Evasão Fiscal na União Europeia: do Luxleaks aos Panama Papers», amanhã, sábado, dia 30 de novembro, às 15h30.

A evasão fiscal tem preenchido uma parte significativa da agenda mediática.

O clima de impunidade fiscal que beneficia as grandes empresas contrasta de forma violenta com as políticas de austeridade que se abateram sobre a generalidade dos cidadãos europeus e dos portugueses em particular.

O livro, escrito a partir da experiência parlamentar do autor no Parlamento Europeu, convida o leitor para uma viagem ao mundo da vigarice fiscal.

Usando uma linguagem simples e acessível, procura-se desbravar caminho numa área deliberadamente complexa onde o cidadão comum muitas vezes não é bem-vindo.

Este livro é um contributo para uma cidadania mais consciente e interveniente. Os escândalos fiscais e a indignação pública que se sucederam desde 2014, do LuxLeaks aos Panamá Papers,foram fundamentais para os avanços realizados. Mas a batalha ainda agora começou.

Esta apresentação inaugura a 5ª Feira do Livro Novo e Usado que estará patente no Centro de Trabalho do PCP em Faro, Rua de Portugal nº 44 até 21 de Dezembro.

Aberta aos sábados entre as 15h30 e as 20h00 e de segunda a sexta-feira entre as 18h00 e as 20h00 contará com apresentações literárias todos os sábados e, além da grande variedade de livros usados, estarão ainda à disposição as mais recentes publicações de várias editoras entre as quais das Edições Avante!, Página à Página e Presença.

Uma oportunidade para aprofundar temas da atualidade e adquirir obras de diversos gêneros literários, autores nacionais e estrangeiros.

Miguel Viegas é militante e membro da Direção Regional de Aveiro do PCP. É professor de economia na Universidade de Aveiro.

Além da sua carreira académica, como professor e investigador, foi deputado no Parlamento Europeu entre 2014 e 2019 onde integrou a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e fez parte de todas as comissões extraordinárias criadas na sequência dos sucessivos escândalos fiscais que abalaram a União Europeia.

Foto: European Union