Michael O’Leary, CEO da Ryanair, vai «Renaturalizar Monchique»

O projeto «Renaturalizar Monchique» será apresentado no dia 22 de outubro, às 12h30, no alto da Foia, na serra de Monchique. A ação conta com a presença de Michael O’Leary, CEO da Ryanair, a companhia aérea que mais pessoas transporta em toda a Europa.

Este projeto, que visa o restauro ecológico nas áreas ardidas desta zona algarvia no ano passado, resulta de uma parceria entre a Região de Turismo do Algarve, a Ryanair, o GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e a Câmara Municipal de Monchique.

Do programa da ação faz parte a apresentação do projeto, seguindo-se a assinatura de um protocolo entre todos os parceiros e a plantação simbólica da primeira das cerca de 75 mil árvores que vão ajudar a renaturalizar a serra de Monchique.