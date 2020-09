Mercado alemão recupera procura pelo destino Algarve

Interesse pelo destino Algarve tem sido crescente por parte dos viajantes e dos agentes de turismo daquele que é o segundo mercado externo mais expressivo para a região.

O mercado alemão está a dar sinais muito positivos para o turismo do Algarve, assistindo-se a um retomar de um interesse crescente pelo destino, quer da parte dos turistas, quer dos agentes do sector.

A comprovar esta tendência estão os resultados da mais recente campanha de flash sale que o Turismo do Algarve organizou, em conjunto com a companhia aérea Eurowings, para potenciar reservas de última hora na região até ao final de outubro, e que registou uma enorme adesão, provocando um aumento de vendas de 94 por cento.

A Eurowings, que neste momento assegura oito ligações entre Faro e diferentes cidades alemãs, é apenas uma das companhias aéreas com as quais o Turismo do Algarve está a operar este tipo de campanhas, estando também a decorrer, até ao final do ano, a realização de ações semelhantes com a Ryanair ou a Easyjet, que voam igualmente para o mercado alemão.

«Estamos muito entusiasmados perante o interesse e a recetividade com que têm sido acolhidas as várias iniciativas que o Turismo do Algarve tem estado a realizar junto deste mercado”, refere João Fernandes, presidente desta entidade.

«O mercado alemão é o segundo mais expressivo para a região, em número de turistas, a seguir ao Reino Unido, e tem sido, ao longo dos últimos três anos, o alvo do maior investimento no que diz respeito à nossa estratégia promocional para o destino», avança.

Também a campanha de comunicação digital que o Algarve lançou durante os meses de julho e agosto em plataformas como o Facebook, Instagram ou Youtube, dirigida ao mercado alemão, está a obter resultados muito positivos.

Tendo como mote «Die Algarve tut dir gut» («O Algarve fica-te bem»), a campanha consiste na promoção de um vídeo inspiracional, que mostra o Algarve como um destino onde é possível viver experiências únicas e desfrutar de paisagens serenas e de um grande contacto com a natureza, ambientes onde apetece estar após o grande período de confinamento que todos vivemos.

Até ao momento, este vídeo já ultrapassou as 120 mil visualizações. Perante este contexto, o Turismo do Algarve tem previsto, até ao final de 2020, um reforço da campanha online junto do mercado alemão, no valor de 100 mil euros, através da promoção de conteúdos relacionados com produtos como o golfe, turismo de natureza, cycling e walking, cultura e gastronomia.

«O turista alemão é apreciador de experiências diferenciadoras e da autenticidade do Algarve e visita a região com base em motivações muito diversificadas», explica João Fernandes.

«É um turista que viaja para este destino também fora da época alta e, como tal, hoje, mais do que nunca, terá um papel fundamental na ajuda à retoma do nosso turismo».

Este renovado interesse pelo destino regista-se igualmente ao nível dos agentes e profissionais do sector do turismo.

Para além de ter conseguido reativar, desde o início de junho, um conjunto de campanhas de marketing com alguns dos principais operadores turísticos do mercado alemão (Der Touristik; FTI Germany; Shauinsland; TUI; Alltours; LMX; Olimar; HolidayCheck e GolfExtra), o Turismo do Algarve continua a disponibilizar vários cursos gratuitos de e-learning, em parceria com o Touristik Aktuell (jornal de referência alemão para o sector do turismo), dirigidos exclusivamente a agentes de viagens que queiram aumentar ou atualizar os seus conhecimentos sobre a região.

Estas formações online, que têm como objetivo dar a conhecer uma perspetiva completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve tem para oferecer aos seus visitantes, ao longo de todo o ano, têm despertado a atenção dos profissionais alemães, tendo já sido contabilizada a inscrição de mais de mil participantes.

Em 2020, o valor investido em campanhas de marketing conjuntas com operadores e companhias aéreas dirigidas ao mercado alemão ascende a 1,8 milhão de euros, com o Turismo do Algarve a assegurar metade desse investimento.

Durante o mês de setembro, o Turismo do Algarve irá ainda receber, numa fam trip, a visita de um grupo convidado composto por 16 agentes de viagens e dois representantes da editora líder de publicações na área das viagens na Alemanha (FVW Medien) e realizar um workshop para profissionais do sector, onde serão debatidas as temáticas «Como vender o Algarve» e as «10 Principais razões para recomendar o Algarve aos turistas alemães».

Este workshop contará, entre outros, com a presença do embaixador alemão em Portugal e de representantes da Câmara de Comércio e Industria Luso-Alemã.

«Acreditamos que, de forma progressiva, estamos a conseguir restabelecer a confiança que os turistas alemães sempre tiveram no Algarve, um destino que já lhes é familiar», defende João Fernandes.

No ano passado, o Algarve registou a visita de cerca de 360 mil hóspedes provenientes da Alemanha, o que se traduziu em aproximadamente 1,9 milhão de dormidas, um valor correspondente a um crescimento de 15 por cento entre 2014 e 2019.