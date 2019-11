«MeMor Baby Spa» é o primeiro Spa para bebés do Algarve

Hidroterapia, massagens de relaxamento, nutrição, homeopatia e acompanhamento para grávidas são alguns dos serviços do «MeMor Baby Spa», o primeiro Spa infantil do Algarve. Inaugurou na tarde de sábado, dia 9 de novembro.

Já está a funcionar um espaço dedicado à primeira idade, que começou a ganhar forma em março deste ano pela mão da farense Rute Nunes, massagista há 20 anos, que depois de engravidar começou a sentir falta de alguns serviços na região. Na minha família há crianças com algumas dificuldades e não sabíamos lidar com elas. Houve uma série de aspetos que me chamaram à atenção e precisava de respostas para conseguir resolvê-los», explica ao «barlavento».

Rute Nunes.

Algumas das técnicas que usa no spa já foram testadas na filha. «Fiz-lhe muitas massagens e a verdade é que nunca teve uma cólica na vida, nem bronquiolites, porque preveni. Mas foi tudo à base da curiosidade. Era aquilo que já fazia, adaptado à minha bebé».

Mais tarde, deparou-se com a possibilidade de tirar uma formação terapêutica em massagens para bebés, que incluía também hidromassagem. «Depois dessa formação fiz algumas pesquisas e surgiu-me a ideia do Spa do bebé, onde junto os benefícios da massagem aos da água. O projeto surge porque eu própria sentia necessidade de recorrer a esses mesmos serviços» que não existiam.

Assim, no «MeMor Baby Spa» há a possibilidade de se realizarem massagens terapêuticas de relaxamento para bebés e pais, bem como sessões de hidroterapia para bebés até 12 meses que com uma boia no pescoço, relaxam durante cerca de uma hora, pelas mãos de Rute.

Dois serviços que, de acordo a especialista, trazem vários benefícios para a saúde. «A técnica das massagens é muito utilizada em crianças com problemas de desenvolvimento como trissomia, paralisia cerebral ou hidrocefalias. Se desde o primeiro dia de nascimento tiverem estas massagens, isso vai ajudá-las bastante no desenvolvimento psicológico e motor. Já a hidromassagem é uma forma de fazer com que os bebés se adaptem ao meio aquático. Como usamos as boias no pescoço, alivia-lhes muito a pressão nos músculos.

«O objetivo aqui não é só a criança, mas também os pais. Bebés relaxados são bebés que acabam por dormir melhor e isso reflete-se muito na saúde dos progenitores. Uma mãe (ou pai) com privação de sono é muito complicado no dia a dia, na depressão pós-parto, no cansaço. Depois, pais mais relaxados têm maior facilidade no trato, no acompanhamento e no desenvolvimento da criança. É muito importante para a saúde de ambos», sublinha Rute Nunes.

Além disso, vai ajudar no desenvolvimento muscular, na mobilidade articular, nas cólicas, nos gases e até em problemas de sono. Mais tarde, quando as crianças já tiverem um ano, e já não couberem nas boias, as mães podem entrar com elas na banheira. Eu ajudo a fazer a massagem que for necessária e é um momento especial entre os dois, onde podem estabelecer uma ligação mais profunda».

Por outro lado, Telma Cerdeira, enfermeira há 14 anos especializada em Saúde Infantil, que trabalha com Rute, afirma que também para os pais estes tratamentos são uma mais-valia.

A juntar a estes serviços, a empreendedora tem ainda consigo uma equipa de cinco especialistas: doula, enfermeira, nutricionista, homeopata e psicóloga. Juntas ficarão encarregues de outro tipo de atividades que o «MeMor» também vai proporcionar.

«Decidimos incluir os pais nas atividades. É importante que tenham um espaço para poderem conversar e partilhar experiências. Por isso, vamos criar um momento chamado de conversas informais. Não há coisa melhor do mundo que a maternidade, mas às vezes é preciso um tempo para desabafar e ouvir alguém com os mesmos problemas».

«Vamos ter vários workshops com as especialistas desde a importância da vacinação, às alergias alimentares. Vamos ter o curso de preparação do parto personalizado a cada mãe, consultas de terapia do sono, de amamentação e avaliação psicológica».

«Aos sábados, para as crianças mais velhas, vamos proporcionar ainda oficinas criativas com sessões de cinema e expressões plásticas. Basicamente temos todas as ferramentas necessárias para ajudar desde o momento da concepção do bebé até à criança ser mais velha», revela a massagista.

Um projeto que é pioneiro na região do Algarve. Segundo a pesquisa de Rute «só há em Lisboa, no Porto e em Guimarães. Nesses sítios, os serviços são focados apenas no bebé, aqui juntamos o apoio aos pais».

Já com algumas marcações e várias perguntas nas redes sociais, a responsável do espaço mostra-se «muito confiante no projeto. É um tiro no escuro, mas é um tiro em que acredito. Quero ficar conhecida também na área dos bebés».

Quanto às ideias para o futuro, essas também não faltam, sendo que há a possibilidade de se abrir um espaço em Portimão.

«Ainda não está certo, mas estou a tentar também incluir a osteopatia pediátrica e a materna. O ideal seria abrir mais espaços e já tive mesmo uma pessoa que me disse que se corresse bem cá em Faro, abria em Portimão».

O «MeMor» funciona de segunda a sexta-feira das 10h00 às 17h00 e sábado das 10h00 às 13h00, e o Spa apenas com marcações, uma vez que Rute Nunes faz ainda serviços ao domicílio.

Em relação aos valores, todos dependem de cada uma das especialistas. Contudo, a hidromassagem que tem a duração de cerca de uma hora, custará 45 euros por sessão e as massagens, nunca ultrapassarão os 35. Valores que se destacam da média nacional.

«Aqui no Algarve o custo será muito inferior ao praticado em Lisboa ou no Porto. Tudo varia também consoante o tempo e a especialista, mas nunca serão acima da média», conclui Rute Nunes.