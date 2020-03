Mar Shopping e Designer Outlet Algarve liberalizam horários das lojas

Para o MAR Shopping Algarve, a saúde e a segurança de clientes, colegas de trabalho e parceiros são sempre uma prioridade.

Dada a conjuntura em que vivemos e as recentes decisões tomadas pelo Governo Português, o MAR Shopping Algarve tomou a decisão de permitir aos lojistas a flexibilização dos seus horários, podendo estes ajustar o funcionamento dos seus espaços para o período das 12h00 às 20h00.

O MAR Shopping Algarve permanecerá aberto no horário habitual para apoiar todos os lojistas que pretendam manter-se em plena operação, tendo há já alguns dias ativado um plano de contingência com várias medidas preventivas.

O MAR Shopping Algarve continuará a enquadrar a sua ação no que ao COVID-19 diz respeito no âmbito das recomendações da Direção-Geral de Saúde e da Organização Mundial de Saúde, adotando todas as medidas preventivas para conter a propagação do vírus e agindo de modo responsável.

Também o Designer Outlet Algarve, tomou a decisão de permitir aos lojistas a flexibilização dos seus horários, podendo estes ajustar o funcionamento dos seus espaços para o período das 12h00 às 20h00.

O Designer Outlet Algarve permanecerá aberto no horário habitual para apoiar todos os lojistas que pretendam manter-se em plena operação, tendo há já alguns dias ativado um plano de contingência com várias medidas preventivas.

O Designer Outlet Algarve continuará a enquadrar a sua ação no que ao COVID-19 diz respeito no âmbito das recomendações da Direção-Geral de Saúde e da Organização Mundial de Saúde, adotando todas as medidas preventivas para conter a propagação do vírus e agindo de modo responsável.