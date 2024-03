Malas com água no Aeroporto de Faro vão sensibilizar turistas para a poupança

Malas e trolleys transparentes com água a rolar no tapete de recolha de bagagens do Aeroporto de Faro vão sensibilizar os turistas para pouparem água durante a estadia. Ideia faz parte de nova campanha do Turismo de Portugal hoje apresentada.

Apelos à ação em frases diretas como «menos duches, mais mergulhos», «menos piscinas, mais oceanos», sob o lema «sê futurista, poupa água», fazem parte da nova campanha de comunicação hoje apresentada pelo Turismo de Portugal, em Faro.

Citando dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), «235 litros é o volume de água que um turista consciente e responsável pode poupar por dia na sua estadia, sem alterar a qualidade da experiência que pode ter nesse destino», explicou Lídia Monteiro, vogal do conselho diretivo do Turismo de Portugal.

Esse número serve de mote para a principal mensagem que urge passar: «temos de mobilizar os turistas que também fazem parte da rede de valor do turismo, os que visitam a região, sejam eles estrangeiros ou nacionais. Por isso, sabemos hoje que quando viajamos temos ou devemos ter a preocupação de deixar a pegada certa nos destinos que visitamos. E esta pegada deve, acima de tudo, ajudar na proteção dos territórios, dos seus recursos, o que implica que enquanto turistas, temos de adotar uma atitude consciente e um comportamento responsável», começou por explicar a responsável.

«Isto é ainda mais relevante e pertinente quando assistimos a um agravamento das alterações climáticas que têm um impacto cada vez maior na pressão dos nossos recursos naturais. A verdade é que gastamos mais água do que aquela que precisamos, mas a maior parte de nós não sabe isso. E é justamente isso que pretendemos com esta campanha: desafiar os turistas, aqueles que visitam o destino Algarve, para que durante as suas férias possam fazer de forma diferente. Que possam visitar o Algarve de uma forma mais consciente», avançou.

A campanha, com forte presença nas redes sociais e em várias plataformas digitais, terá dois momentos. Um primeiro, «quando as pessoas ainda estão em suas casas a planear a sua viagem, a pensar e a sonhar com o Algarve», e um segundo, quando o turista chega ao destino, sendo este o mais impactante.

Assim, «vamos acompanhar todo o ciclo da viagem de forma a podermos ter uma mensagem adaptada a cada um dos momentos», explicou a vogal. E quando os turistas chegam ao Aeroporto de Faro, «faz mais sentido começar a dar-lhes mais informação sobre como podem alterar os seus comportamentos» localmente.

Uma forma de causar impacto «é justamente materializar naquilo que é mais simbólico numa viagem, em malas transparentes que representam que se está a viajar e, neste caso, expondo a quantidade que representam 235 litros de água que podem poupar por dia».

Assim, «serão colocadas seis malas, que se vão misturar com as bagagens dos turistas e que acreditamos que vão criar reações interessantes», entre os recém-chegados.

«Vamos aproveitar para que também os turistas nos ajudem a divulgar estes comportamentos e que possam fazer parte daquilo que é a mensagem mais relevante desta campanha: sermos todos mais conscientes quando viajamos», acrescentou Lídia Monteiro.

À saída do Aeroporto de Faro, «teremos um outdoor a lembrar que podemos poupar 235 litros por dia», uma mensagem que é associada ao novo selo «Save Water», também hoje apresentado e que certifica o compromisso das unidades de alojamento do Algarve que aderirem em tomar medidas para assegurar a eficiência hídrica.

A nova campanha será bilingue, «para turistas nacionais e estrangeiros, e estará disponível em outdoors, sempre com referência ao selo «Save Water».

Segundo Lídia Monteiro, «esta campanha poderia ter uma tónica mais relacionada com as questões mais restritas da disponibilidade da água, mas optámos, deliberadamente, por estimular a adoção de comportamentos de uma forma surpreendente, intrigante, com algum humor e que pudesse também suscitar curiosidade no destino Algarve».

«Procura valorizar aquilo que é mais relevante neste destino: o oceano», concluiu.