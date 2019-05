Escola pública de dança e sala de espetáculos são as principais componentes deste complexo, prevendo-se um investimento que poderá atingir os 7 milhões. Autarquia acaba de lançar o concurso público de conceção para projeto.

Um investimento há muito desejado pela população de Quarteira ganha agora novos contornos. A Câmara Municipal de Loulé aprovou, em reunião camarária, a abertura de um concurso público de conceção para a elaboração do projeto do Centro de Educação e Cultura de Quarteira.

A ideia é que este Centro se torne um polo cultural inovador e de referência na região mas também no contexto nacional, seja ao nível da programação de eventos e espetáculos ou em termos formativos e educativos. Assim, uma das ideias-chave é a aposta no ensino da dança, com o alargamento da formação do Conservatório de Música de Loulé Francisco Rosado a esta área, através da criação de uma escola pública de dança, com a extensão de uma residência para o acolhimento de coproduções e desenvolvimento de projetos de residências criativas.

Assim, este complexo, inscrito na área do Plano de Urbanização de Quarteira Norte-Nordeste, num terreno localizado junto à Avenida Papa Francisco, será constituído por vários espaços, desenvolvidos em duas fases: centro de espetáculos e residências (1ª fase), escola de dança (1ª fase) e expansão da mesma (2ª fase), biblioteca (2ª fase) e espaços exteriores.

«O município de Loulé pretende alargar a proposta educativa, permitindo o acesso à formação nas áreas criativas por acreditar que as competências exigidas às futuras gerações deverão ser ampliadas, estimulando os alunos a integrar o conhecimento científico e humanista com os processos criativos», consideram os responsáveis da autarquia de Loulé.

O futuro Centro de Educação e Cultura de Quarteira «tem a ambição de se vir a constituir como um complexo cultural integrado, com metodologias de abordagem de espaço de encontro, para fruição das artes do espetáculo, criação e formação diferenciadas com pessoal especializado, potenciando capacidades, alargando possibilidades de iniciativas e atração de públicos».

O valor destinado ao projeto é de 420 mil euros, enquanto que se prevê um investimento total de 7 milhões de euros com a construção da 1ª fase do equipamento

O júri do concurso contará com elementos indicados pela Câmara e pela Ordem dos Arquitetos Secção Regional Sul.

Os três primeiros classificados deste concurso irão receber um prémio pecuniário no valor de 12500,00 euros (1º lugar), 10000,00€ (2º lugar) e 7500,00€ (3º lugar).

As propostas para este concurso serão aceites até ao dia 22 de julho.