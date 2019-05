Mais recente escola de marketing digital do país une-se ao Share Algarve e traz 11 formações personalizadas às empresas algarvias.

Estratégia de Marketing Digital, Redes Sociais, Web Copywriting, Search Engine Optimization (SEO) e Google Ads são algumas das formações que a escola especializada Lisbon Digital School traz ao Browns Sports & Leisure Club, em Vilamoura, até 31 de maio, numa parceria que junta a academia lisboeta à organização da conferência internacional de marketing e inovação, Share Algarve.



O objetivo é «a descentralização da oferta», segundo explica ao «barlavento», a fundadora da escola, Virgínia Coutinho.



«Esta é uma iniciativa que visa trazer as nossas formações a diferentes regiões do país, respondendo assim a todas as solicitações de empresas e profissionais que não se conseguem deslocar à capital, e sentem alguma avidez de conhecimento nesta área», sendo que no Algarve, «não há apenas mercado, como também há muito interesse neste tipo de formações mais técnicas».



Além disso, segundo a fundadora, «é uma oportunidade para a aquisição e atualização de conhecimentos, para quem procura uma maior performance digital».



O ciclo está dividido em 11 cursos intensivos e será lecionado por especialistas como Ângelo Marques, Daniel Caeiro, Joana Tremoço e Virgínia Coutinho.



As inscrições podem ser feitas online. Cada formação tem um custo associado que varia consoante a carga horária. Caso seja efetuada através do Share Algarve, usufrui de um desconto de 20 por cento, benefício que também está disponível para a matrícula em mais do que uma formação.