Liga NOS abre com empate a zeros entre Portimonense e Belenenses SAD

Pontapé de saída da Liga NOS foi dado hoje, no Portimão Estádio. Algarvios estiveram sempre por cima, mas não conseguiram marcar.

O Portimonense mostrou desde cedo que queria mandar na partida, tendo mais bola perante um Belenenses SAD a tentar construir desde trás. Aos 18 minutos, Paulinho podia ter dado marcha ao marcador, mas o aparente cruzamento, que acabou por ser um remate em arco, saiu muito perto do poste direito da baliza lisboeta.

Depois, aos 28 minutos, foi Iury Castilho a rematar com muito perigo à baliza dos homens de Belém, após um bom trabalho individual no ataque algarvio.

O Portimonense continuou a exercer uma pressão alta, que impedia a construção do Belenenses SAD, mas não logrou muito mais perigo antes do intervalo, e as equipas foram para os balneários com o marcador a zeros.

No regresso do tempo de descanso, a toada da partida manteve-se. Aos 53 minutos Paulinho voltou a fazer uso do seu pontapé, mas Koffi disse presente com uma boa intervenção. Pouco depois, à passagem do minuto 58, foi Aylton Boa Morte a ganhar espaço à entrada da área e a rematar por cima.

Continuou a carregar o Portimonense, e aos 61 minutos Anzai tirou um belo cruzamento para o centro da área onde Iury Castilho apareceu a cabecear para uma enorme intervenção de Koffi. Esta dupla voltou a criar muito perigo aos 78 minutos, com a mesma fórmula – o japonês cruzou, e o brasileiro cabeceou muito perto do poste esquerdo da baliza dos forasteiros.

O Belenenses SAD conseguiu dar um tímido ar da sua graça logo de seguida, ao minuto 79 – Licá rematou à baliza de Ricardo Ferreira, mas a bola saiu ao lado.

Os visitantes até podiam ter chegado ao golo aos 86 minutos, apesar do domínio alvinegro. A bola andou a saltitar pela área do Portimonense, e na hora de rematar, novamente Licá a perder uma grande chance de abrir o marcador.

O nulo prevaleceu até final, apesar do domínio algarvio em praticamente toda a partida. Na próxima jornada, a segunda da Liga NOS, o Portimonense desloca-se ao reduto do Tondela, partida que se disputa segunda-feira, 19 de agosto, às 20h15.

Portimonense vs Belenenses SAD

Portimão Estádio, Portimão

Portimonense – Ricardo Ferreira, Anzai, Jadson, Willyan, Henrique, Pedro Sá, Romulo (Everson, 80 min), Paulinho, Bruno Tabata, Aylton Boa Morte (Marlos Moreno, 72 min), Iury Castilho (Beto, 87 min).

Treinador: António Folha

Suplentes não utilizados: Gonda, Hackman, Sérgio Santos, Rodrigo.

Belenenses SAD – Koffi, Calila (Símon, 74 min), Gonçalo Silva, Nuno Coelho, Varela, André Santos, Lucca, André Sousa (Kau, 57 min), Licá, Dieguinho (Matija, 46 min), Kikas.

Treinador: Silas

Suplentes não utilizados: Mika, Hakim, Nico Velez, Faraj.

Árbitro: Manuel Mota (VAR: Bruno Esteves / Rui Teixeira)

Golos:

Amarelos: Matija (62 min), Pedro Sá (89 min).