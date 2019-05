Lavada é atrativo da Festa dos Petiscos do Pescador em Quarteira

A Praça do Mar, em Quarteira, vai receber mais uma edição da Festa dos Petiscos do Pescador entre os dias 30 e 2 de Junho, quinta-feira e domingo, numa organização da Quarpesca – Associação dos Armadores e Pescadores de Quarteira, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e Junta de Freguesia quarteirense.

Os petiscos e o pescador são uma vez mais os «protagonistas» de uma festa em que a cultura e a gastronomia se entrelaçam para reviver tradições de uma terra intimamente ligada à faina do mar.

Com um vasto programa musical e com os sabores sempre apetecíveis do marisco e do peixe, apresentados em pratos tradicionais confecionados por famílias de pescadores, este evento é já uma referência importante não só no concelho de Loulé mas por toda a região algarvia.

A tradicional lavada, ou arte de arrastar para terra, um dos atrativos desta festa, acontece no sábado, dia 1 de junho, às 18 horas, no areal em frente à Praça do Mar.

Neste quadro ímpar e típico desta antiga vila piscatória, a população é convidada a participar no «puxar a rede» para terra, e onde se pode ver a riqueza que ainda se encontra nas águas que banham Quarteira, através da quantidade e qualidade do pescado que, ano após ano, é capturado, e neste momento distribuído pela população.

Esta iniciativa tornou-se, ao longo dos anos, um atrativo para os muitos turistas que já se encontram no Algarve neste período do ano.

Este ano o destaque musical vai para o artista Toy que sobe ao palco no domingo, 2 de junho, pelas 22h00.

O público vai poder ainda assistir aos espetáculos do grupo Remember Me (quinta-feira, 30 maio), Augusto Canário (sexta-feira, 31 maio), Quem é o Bob? – tributo a Bob Marley (sábado, 1 junho), para além do Fado com Ana Marques e Mário Saraiva, acompanhados na viola por Nuno Martins e guitarra de Valentim Filipe, ou dos bailes com Nestor e Nuno e Ruben Filipe.

A entrada é livre nesta Festa dos Petiscos do Pescador.