Lagoa estreia Encontros Internacionais da Política e da Imagem

No âmbito da instalação da Casa da Cidadania nos antigos Paços do Concelho de Lagoa, a Câmara Municipal de Lagoa vai realizar os primeiros Encontros Internacionais da Política e da Imagem de Lagoa – Política&Imagem.

Estes encontros irão acontecer entre os dias 15 e 18 de janeiro em vários espaços de Lagoa e pretendem marcar o panorama cultural não apenas da cidade ou do Algarve, mas do país.

Os Política&Imagem pretendem criar um espaço e um momento de reflexão na relação entre a política e a imagem no séc. XXI.

Estes primeiros encontros resultam de uma residência artística, cujo convite foi endereçado a quatro fotógrafos portugueses de referência, que construíram um conjunto de projetos fotográficos que tiveram como objeto de trabalho o município de Lagoa, e que serão o suporte artísticos destes primeiros Política&Imagem.

O fotógrafo Paulo Catrica, trabalhou sobre arquitetura e as formas de habitar, resultando este seu projeto na exposição «Prospectus».

O fotógrafo Augusto Brázio, trabalhou sobre o turismo e a indústria turística e a sua exposição tem o título «Os filhos do sol: a busca do idílico».

A fotógrafa Lara Jacinto, desenvolveu um projeto sobre trabalhadores migrantes, resultando este na exposição «Paraíso».

O fotógrafo Valter Vinagre documentou as confissões religiosas presentes em Lagoa e o seu trabalho intitula-se «Corações ao Alto».

Para esta edição foi também convidado o fotógrafo João Pina, que vem mostrar um trabalho que tem em curso na Colômbia sobre refugiados venezuelanos. Este projeto designa-se por «Caminantes».

As primeiras três exposições estarão patentes no Centro Cultural Convento de São José, em Lagoa. A de Valter Vinagre poderá ser vista no Salão Paroquial da Paróquia de Nossa Senhora da Luz, Igreja Matriz de Lagoa.

E a exposição «Caminantes» estará na Sala das Sessões dos antigos Paços do Concelho.

Para as conferências dos Política&Imagem de 2020, foram convidados Alejandro Castellote, Curador Independente e criador da Photo España, o Filósofo Mário Santiago Carvalho e o Jornalista da Antena 1 José Manuel Rosendo.

As três mesas redondas agendadas serão sobre como documentar o mundo, o diálogo interconfessional e as migrações no séc. XXI.

No dia 15 serão lançados os cadernos da Casa da Cidadania com os projetos fotográficos resultantes das residências artísticas e apresentada a medalha Cross-Border, da autoria do mestre-escultor e medalhista José Teixeira.

No dia 16, quinta-feira, data comemorativa da criação do Concelho de Lagoa, haverá uma sessão comemorativa, presidida pelo presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, onde se fará a apresentação do desenvolvimento do projeto Casa da Cidadania.

De quarta-feira, dia 15, a sexta-feira, dia 17, no Centro Cultural Convento de São José, em Lagoa, serão projetados uma seleção de filmes de Sérgio Tréfaut, entre os quais Raiva, o seu último, e premiado, filme, que serão apresentados pela antropóloga Ana Machado.

Ministra da Cultura, Graça da Fonseca.

A abertura, no dia 15, contará com a presença da diretora regional da Cultura do Algarve, Adriana Freire Nogueira, e o encerramento dos Política&Imagem 2020 contará com a presença da ministra da Cultura, Graça da Fonseca.