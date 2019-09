Projeto prevê um investimento de 250 milhões de euros por parte da Kronos Homes. O novo Palmares – Ocean Living and Golf terá 460 propriedades para venda, 103 moradias, 357 apartamentos e dois hotéis de cinco estrelas.

A cerimónia de apresentação do projeto Palmares – Ocean Living and Golf, teve lugar na manhã de hoje, quinta-feira 26 de setembro, perto de Odiáxere, no concelho de Lagos.

Trata-se de um investimento da Kronos Homes, marca de promoção imobiliária residencial da Kronos, que rondará os 250 milhões de euros.

O projeto prevê a construção de 460 unidades, das quais 103 moradias exclusivas e 357 apartamentos, mas com uma densidade de construção de apenas 5,7 por cento dos cerca de 200 hectares que compõem o resort Palmares – Ocean Living & Golf.

Para já, está a avançar no terreno a construção de um novo Clubehouse que deverá estar concluído no terceiro trimestre de 2020. O plano prevê também um conjunto de novas infraestruturas desportivas e de lazer.

O evento de lançamento, que decorreu em pleno campo de golfe, contou com a presença de mais de 200 convidados, entre os quais o vice-presidente da Câmara Municipal de Lagos Paulo Reis, investidores e parceiros internacionais, empresários e clientes.

«Temos aqui 103 lotes para vilas, onde os proprietários podem construir a sua casa dentro de determinadas regras de projeto, e temos oito lotes onde vamos fazer moradias chave na mão. Hoje lançámos uma série de 37 apartamentos, os signature, e esperamos no princípio do ano apresentar o projeto do grande hotel de cinco estrelas com 152 quartos», disse ao «barlavento» Rui Meneses Ferreira, sócio da Kronos Homes em Portugal.

Rui Meneses Ferreira, sócio da Kronos Homes em Portugal.

Em termos de calendarização, «iremos iniciar a construção dos apartamentos em abril do próximo ano e irão demorar entre 15 a 18 meses. Isso significa que em 2022 já estarão prontos. O hotel demorará um pouco mais, mas creio que num prazo de 36 a 40 meses poderá estar aberto», disse.

Em relação aos preços, os apartamentos começam em 350 mil euros e os lotes de construção nos 680 mil euros. Em relação às moradias, o responsável não avança ainda com valores.

Rui Meneses Ferreira garante que já há produtos vendidos, sendo a maioria dos clientes «britânicos, suecos e franceses».



A Kronos Homes chegou a Portugal em 2018, dando início à sua expansão internacional a partir de Espanha. Além do projeto de Palmares, a empresa tem mais quatro projetos já em desenvolvimento no país, dois em Lisboa e dois no Algarve. É o caso do Amendoeira Golf Resort, em Alcantarilha, no concelho de Silves, e do Belmar Spa & Beach Resort, em Lagos.

Nestes dois últimos, «a maior parte do investimento já estava feito, pois trata-se de unidades já consolidadas e que neste momento estão em exploração e venda».

No Amendoeira, «temos dois campos de golfe em funcionamento e cerca de 240 unidades em exploração turística. No Belmar, temos 189», contabilizou.

Os 250 milhões de euros de investimento são «exclusivamente para o plano de negócios de Palmares».

Arquitetura integrada no meio ambiente

Em Palmares, a Kronos Homes aposta numa arquitetura integrada na paisagem, que valoriza a sustentabilidade e o meio-ambiente e também com um perfil de clientes mais moderno e ecoconsciente.

«Este é um lugar único. Consideramos que o respeito e a consideração pela natureza é também uma valorização económica para o produto. Quem procura aqui uma unidade, está disposto a pagar mais por ela se estiver integrada na natureza. É um conceito de sustentabilidade que tentamos colocar nos projetos com este tipo de localização e será algo que seguiremos sempre no futuro. Creio que hoje, a responsabilidade que temos a nível global, e para com o planeta, assim o obriga», garantiu Rui Meneses Ferreira.

Os apartamentos «Palmares Signature Apartments» foram desenvolvidos pela RCR Arquitectes, distinguidos em 2017 com o Prémio Pritzer, o mais prestigiado galardão mundial da arquitetura.

«Este projeto tem a sustentabilidade ambiental como princípio e contará com uma certificação Breeam, um dos principais sistemas reconhecidos internacionalmente. De igual forma, a sua arquitetura privilegia a integração na paisagem e preservação do ambiente natural de Palmares. Todas as unidades terão vista para o mar, para a baía de Lagos e para o estuário de Alvor», segundo explicou numa detalhada apresentação Rafael Aranda, fundador da RCR Arquitects, empresa com sede em Olot, na região da Catalunha.

O arquiteto Rafael Aranda, fundador da RCR Arquitects, apresentou as influências do conceito.

Município de Lagos satisfeito

Paulo Reis, vice-presidente da Câmara Municipal de Lagos, no uso da palavra, sublinhou que este projeto «constitui um marco de assinalável importância na consolidação daquele que é um dos mais emblemáticos empreendimentos de Lagos e do Algarve. O golfe de Palmares, atualmente com 27 buracos é uma referência nesta modalidade estruturante para o país, facto comprovado pelo inúmeros prémios nacionais e internacionais com que tem sido distinguido e que muito prestigiam o município de Lagos».

Paulo Reis, vice-presidente da Câmara Municipal de Lagos.

«Esta localização única de anfiteatro natural, com vistas deslumbrantes para a baía de Lagos e Alvor, permitiu a implementação de um campo de golfe em que 90 por cento dos tees oferecem vista para o mar aos seus utilizadores. Poucos no mundo se poderão orgulhar de tal facto», sublinhou.

«Estamos perante um ativo de tal importância e sensibilidade que fez com que em 2007 o Plano de Urbanização da Meia Praia definisse para Palmares o mais baixo índice de construção de todas as zonas turísticas do plano e classificada como zona exclusivamente destinada a uso turístico», recordou o autarca.

«Em novembro de 2008 foi emitido o alvará de emparcelamento, que veio materializar esses princípios e proceder às estruturação fundiária de cerca de 120 hectares nesta zona, criando 120 lotes destinados a construção de empreendimentos turísticos, com um total de 2800 camas, num horizonte de 20 anos, a executar em quatro fases, no valor de 5,6 milhões de euros».

Por fim, Paulo Reis considerou que o Palmares – Ocean Living and Golf é «um programa ambicioso, pautado pela excelência e elevados standards de qualidade. Estamos certos que, tal como tem acontecido até agora, o empenho dos promotores, a qualificação das equipas técnicas envolvidas, a disponibilidade e abertura do município de Lagos e a assunção de que somos todos parceiros na procura das melhores soluções, possibilitarão a concretização de algo único que este local, o município e o Algarve, merecem».