Kris Meeke venceu o Rallye Casinos do Algarve e lidera campeonato

O piloto norte-irlandês Kris Meeke (Hyundai i20) foi o mais rápido em todas as nove especiais do Rallye Casinos do Algarve, segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis que decorreu em Lagoa, e assegurou a segunda vitória da temporada.

Kris Meeke gastou 1:02.32,2 horas para cumprir os troços de terra da prova algarvia, deixando o segundo classificado, Armindo Araújo (Skoda Fábia), a 55,6 segundos, com o campeão nacional Ricardo Teodósio (Hyundai i20) logo a seguir, a 58 segundos do vencedor.

Com Kris Meeke inalcançável no primeiro lugar, a mais interessante luta foi travada entre Armindo Araújo e o algarvio Ricardo Teodósio, com vantagem para o piloto de Santo Tirso, que começou o dia de hoje na quarta posição após as três especiais disputadas na véspera.

«Assumimos uma escolha e gestão de pneus com a clara noção que poderíamos não ser tão rápidos no primeiro dia, mas que nos dava uma boa posição na estrada nas especiais de hoje», começou por explicar Armindo Araújo.

O piloto de Santo Tirso viu-se obrigado «a fazer uma recuperação e a travar uma intensa luta até à última especial».

«Conseguimos subir até ao segundo lugar no penúltimo troço e segurar a posição no final. Estrategicamente fomos eficazes», frisou.

Ernesto Cunha (Skoda Fábia) foi o quarto classificado, com Rui Madeira (Ford Fiesta) na quinta posição, mas já a mais de três minutos do vencedor.

Kris Meeke lidera, assim, o campeonato, com 56 pontos, contra os 44 de Armindo Araújo e os 28 de Ricardo Teodósio.

A próxima prova do Campeonato de Portugal de Ralis será o Rali Terras D’Aboboreira que irá para a estrada entre os dias 26 e 27 de abril.