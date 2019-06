Jovens do projeto «Ritmos e Poesias» foram estrelas brilhantes no Açoteia

Dois finalistas do projeto de intervenção social levado a cabo pelo Teatro das Figuras, atuaram por duas vezes no estreante festival farense, provando que estão prontos para o mundo das artes.

«Nada me deixaria mais feliz que, um dia, cruzar-me com um deles num palco», desejou o rapper Élton Mota, em abril, à reportagem do «barlavento» no Gabinete de Bairro, na Atalaia, em Faro, onde decorria mais um sessão no projeto «Ritmos e Poesias», dinamizado pelo Teatro das Figuras com o apoio da Escola de Tecnologias, Inovação e Criação do Algarve (ETIC_Algarve), do município e do Grupo de Ajuda a Toxicodependentes (GATO), que pretendeu apontar um caminho a jovens em situação problemática.

E assim foi. Nos dias 21 e 22 de junho, Paulo e Maria, de apenas 15 anos, atuaram no Açoteia – Faro Rooftop Festival, no palco da Associação Ar Quente, na Galeria Arco.

A plateia, no dia 21, estava lotada. De seguida atuava Allen Halloween, um dos nomes maiores do rap português.

Com os naturais nervos de quem nunca tinha enfrentado tanto público na vida, ambos se mostraram à altura do desafio, em estilos diferentes.

Maria usou um registo de spoken word, declamando o direito à igualdade e ao respeito pelas mulheres, bem como ao amor.

Já Paulo surpreendeu os presentes com um rap mais puro e duro, a chamar a atenção para o seu bairro (Horta da Areia) e para as problemáticas do dia a dia.

No final de tarde seguinte, também preenchida com uma boa moldura humana, ambos se apresentaram mais soltos e a interagir à vontade com o público.

A musicar as suas performances esteve sempre Rafael Correia, DJ e Produtor Musical, formador da ETIC_Algarve e também no projeto «Ritmos e Poesias».

E nesta última atuação, entre os que assistiam, o rapper de Quarteira, conhecido no panorama musical como «Perigo Público», não escondia o sorriso e o orgulho por aquilo que via e ouvia.

Cumpriu o desígnio e o objetivo pelo qual trabalhou, em conjunto com o Teatro das Figuras e com toda a equipa, ao longo da iniciativa.

Ao mesmo tempo, usava a sua experiência pessoal para dar a Maria e a Paulo uma ou outra indicação sobre o posicionamento em palco ou sobre os ajustes de som.

Fazendo referência a «todos os fantásticos jovens que participaram no projeto», começou por pedir a todos os presentes que «apoiem as estrelas que muitas vezes estão mesmo ali ao nosso lado. Não hesitem em lhes dar força para que lutem pelos seus sonhos».

Ao «Ritmos e Poesias», o rapper quarteirense definiu-o numa palavra: «fantástico! É muito bom que eles tenham sentido que quando se esforçam, as coisas acontecem, e aqui provaram um pouco do sucesso resultante do empenho que metem nas coisas», acrescentou, prosseguindo: «tudo o que foi apresentado naquele palco foi resultado da inspiração deles. As letras são deles, por inteiro. Foi um trabalho notável, de ambos».

Mas a relação de Élton Mota com a Maria e com o Paulo não se esgota aqui. «Eles sabem que podem contar comigo para tudo, seja a nível pessoal e profissional, estou cá para eles».

Uma posição que é, de resto, partilhada por Rui Gonçalves, da equipa de programação do Teatro, e um dos integrantes desta iniciativa de cariz social protagonizada por aquele equipamento cultural da cidade de Faro.

Alexandre Ferreira, da ETIC_Algarve entrega o voucher para o curso de produção e criação musical 2019/2020 no valor de

2960 euros.

«Tenho a certeza que daqui resultaram laços, e eles sabem que têm em mim alguém sempre disposto a ajudar».

Sobre o futuro, mesmo sem poder concretizar muito, disse que «o Teatro das Figuras voltará a ter projetos de intervenção social, com a arte e a comunidade». E, em primeira mão, fez uma revelação que inclui já um dos finalistas que se apresentou no Açoteia: «a Maria já tem um convite para integrar um novo projeto».

Os primeiros dias de palco destes novos jovens artistas não terminaram sem duas surpresas entregues pela equipa do projeto: Paulo recebeu das mãos de Teresa Aleixo, cantora e formadora no «Ritmos e Poesias», um voucher para gravação de um EP no Box Music Studios, de Faro, estúdio de Luís Rocha, também ele formador da ETIC_Algarve e um dos rostos da atividade.

Maria foi brindada com um cheque oferta daquela escola técnica para um curso técnico de Produção e Criação Musical, no ano letivo 2019/2020.

Élton Mota ainda disse, à reportagem do «barlavento», que «se houver por aí mais miúdos a querer realizar sonhos, estamos cá para os ajudar».

«As pessoas não desistem por amor, desistem por não serem amadas», reclamou Maria a plenos pulmões, numa das suas performances.

Paulo, também ele orgulhoso da sua colega de projeto, acenava a cabeça num gesto de aprovação e concordância. Nestas tardes, mais que subir uns degraus para aceder à Açoteia da Ar Quente, subiram uns degraus em direção ao sonho que lhes norteia a vida – o sonho da música e da arte.