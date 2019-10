Jovem fashion designer de Tavira esgota coleção em quatro dias

No espaço de um ano, Raúl Leal criou duas coleções de moda. Algumas das peças esgotaram em questão de horas e já tem encomendas do Canadá e Reino Unido.

Raúl Leal é um jovem com 25 anos, da Luz de Tavira, que começa agora a dar as primeiras cartas no mundo da moda.

Rumou à capital, em 2016, para ingressar na Lisbon School of Design, onde aprendeu toda a técnica que utiliza nos seus trabalhos.

No final do curso, com uma média de 19 valores, surge a primeira coleção, em agosto do ano passado, intitulada «Azulejos», onde a inspiração não poderia ser mais algarvia.

«Quis criar tudo de raiz. Encontrei uma toalha algarvia, igual àquela que a minha avó tinha sempre na cozinha, com padrão de azulejos e surgiu-me a ideia. Levei-a a uma fábrica de Loures e perguntei se havia a possibilidade de usar aquele padrão num tecido mais flexível e eles conseguiram concretizá-lo», relembra o jovem.

Com o tecido nas mãos, Raúl passou os seguintes meses a criar o seu primeiro grande projeto. «Tudo feito em casa, com uma máquina de costura que a minha avó me ofereceu», recorda. O lançamento foi em agosto e em menos de um mês, 42 conjuntos completos já tinham sido vendidos.

«Correu muito bem, mas chegou a um ponto em que tinha mais encomendas do que aquilo que conseguia produzir sozinho. Era uma coleção mais virada para mulheres jovens que gostam de sair de casa e dar nas vistas porque é certo que as pessoas vão olhar», brinca.

Seguiu-se a Moda Tavira, em setembro e, até dezembro, uma pausa para poupar algum dinheiro. Isto porque, Raúl trabalha há oito anos na restauração local, para conseguir juntar o investimento necessário para criar as suas coleções. «Não nasci em berço de ouro e nunca tive muitas possibilidades. A minha mãe trabalha nos Bombeiros e o meu pai é serralheiro. Toda a minha formação foi paga por mim e nem me sentia bem em pedir-lhes o que quer que fosse. Eles fizeram por eles e agora eu estou a fazer por mim», afirma.

Em dezembro surge um telefonema inesperado, por parte de uma das suas professoras no curso, a fashion designer, Helena Quinan. «Ligou-me para me dizer que tinha aberto um laboratório de moda, em Loures, que era também fábrica de tecidos. Lá fazem tudo. O designer mostra a ideia e eles produzem. Lançaram-me o convite de trabalhar com eles. Em fevereiro já estava tudo alinhavado e no primeiro dia de agosto saiu oficialmente a minha segunda coleção, intitulada Youg Designer, pensada para todo o tipo de mulheres e homens», conta.

Uma coleção eclética, com mais de 200 peças, que esgotaram, na totalidade, em apenas quatro dias. «Decidi abranger mais públicos. Tenho algumas peças do género street wear que podem ser usadas por jovens, tanto mulheres como homens e que são muito descontraídas. Tenho ainda um kimono que pode ser usado em qualquer idade. Essa peça tem a particularidade de ser toda com um bordado criado por mim e feito em impressora 3D. Depois tenho vestidos e conjuntos que também podem ser vestidos por quem se sinta à vontade para o fazer. O preto que criei, esgotou em quatro horas», detalha.

Questionado sobre em que é que se destaca de outros designers, Leal dá uma resposta simples. «Sou eu que faço tudo. A minha visão é só uma e é isso que vai acontecer. As pessoas usam a minha roupa, os sapatos e brincos que arranjo, com a maquilhagem e penteados que preparo, com as fotografias que tiro e com a luz que consigo. Sou eu sozinho que faço tudo. Vem tudo de mim, com o meu dinheiro, da minha cabeça e do meu esforço».

Neste momento, o algarvio encontra-se com algumas parcerias em mão. A primeira, com os Putzgrilla, uma banda de música eletrónica.

«No verão trabalhei numa discoteca em Tavira, e tinha uma estratégia pensada. Sabia que muitos artistas iam lá atuar e que havia a hipótese de os conhecer. Na noite em que essa banda tocou, levei a minha coleção toda, mostrei a uma das cantoras que adorou. Já estamos em reuniões e em negociação para lhes fazer o styling para os videoclips», revela.

Também a jovem cantora, compositora e performer MAR, nascida em Portugal, mas com nacionalidade espanhola, se encontra num processo semelhante, como explica o designer. «A ideia é que eu seja o seu fashion designer. Já lhe mandei muitas peças, todas únicas e que mais ninguém terá».

Fotógrafo: Luís Carmo

















Mais recente é a colaboração de Raúl Leal com o artista plástico de Vila Real de Santo António, BASAB (Fábio Soares). «Dei-lhe algumas peças brancas da minha coleção e ele está a fazer arte diretamente nas roupas. Peças de museu que não serão comercializadas», conta.

Para o futuro, o designer prefere manter o segredo, contudo desvenda alguns pormenores. «Já estou a trabalhar em algumas coisas. Posso dizer que são peças únicas e que vou apresentá-las na Moda Lisboa, em março. Quero passar para a alta costura», conclui.

Um sonho que passa por Tavira

Raúl Leal é um jovem de 25 anos que está a dar os primeiros passos na moda. Apesar de ter tirado o curso em Lisboa, é a população de Tavira que mais aprecia o seu trabalho. Um dos motivos que o faz querer marcar diferença na sua cidade natal.

«O meu sonho é viver cá, fazer a minha marca e ter o meu atelier. Faço questão de dizer que sou de Tavira. Quero que a minha cidade e as minhas raízes estejam sempre presentes. O que gostava era de criar uma loja que, ao mesmo tempo, fosse um showroom. Ou seja, gostava de ter os meios para alterar as roupas no momento, à vontade do cliente. Para mim, seria o mundo perfeito, até porque dava algo diferente a Tavira e isso é também o meu sonho», explica o algarvio ao «barlavento». Contudo, é uma ambição que se torna difícil de concretizar.

«É muito triste se precisar de sair do Algarve, mas a verdade é que noutras cidades há oportunidades: mais modelistas, mais costureiras e mais fábricas. Aqui sou só eu».

«Desde pequeno que sempre quis fazer os meus fatos e vestir a minha irmã. Com 10 anos a minha família perguntava-me o que devia vestir e que peças combinavam melhor. A minha mãe conta, que logo aos oito anos, era eu que escolhia a minha própria roupa e não deixava ninguém dar opinião. Esse sempre foi o meu mundo», remata.