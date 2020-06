Jorge Mendes, Mourinho e João Félix apoiam Fórmula 1 no Algarve

Personalidades portuguesas do futebol mundial, manifestaram o seu apoio à candidatura do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) a uma vaga no calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

A reforçar o apoio do empresário português, também o reconhecido e brilhante treinador José Mourinho sublinhou que «um país com grandes desportistas, merece um Grande Prémio de Fórmula 1», referindo-se à possibilidade de Portimão integrar ainda este ano o calendário de F1.

O primeiro a expressar o seu apoio foi o conhecido empresário Jorge Mendes, que enquanto fan também deste desporto revela querer «matar saudades da Fórmula 1 em Portugal».

Jorge Mendes.

Para Jorge Mendes «Portugal tem um dos melhores circuitos do Mundo e o Autódromo do Algarve, vai ser um grande anfitrião da F1».

Por fim, a jovem vedeta portuguesa que tem tido um desempenho espetacular na Liga Espanhola, ao serviço do Atlético de Madrid, João Félix elogiou o circuito Algarvio como «o cenário ideal para o regresso da Fórmula 1 a Portugal».

Em resposta a este reconhecimento e apoio, o responsável do Autódromo Internacional do Algarve, Paulo Pinheiro, menciona que «é um orgulho receber este apoio de tão ilustres individualidades, que levam o nome de Portugal além-fronteiras e que reforçam, com simpáticas palavras, a nossa candidatura a uma vaga no grande prémio de Fórmula 1. Só nos dá força para continuar a trabalhar, no sentido de tentarmos assegurar este desiderato».

Tal reconhecimento surge depois de o director desportivo da F1, o britânico Ross Brawn, ter admitido que Portugal está a ser equacionado como alternativa para o calendário revisto do Mundial de 2020.