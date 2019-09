João Sobrinho Teixeira deu as boas-vindas aos novos alunos da UAlg

Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior marcou presença na cerimónia de abertura do novo ano letivo, esta manhã, em Faro.

Numa altura em que a Direção-Geral do Ensino Superior está a implementar o movimento Exarp, que pretende ser uma alternativa positiva às praxes académicas da integração de novos estudantes nas instituições, não admira que João Sobrinho Teixeira tenha trazido uma mensagem de tolerância à abertura do novo ano letivo 2019/2020, na manhã de segunda-feira, 16 de setembro, no Teatro Municipal de Faro.

«Para muitos de vós é a primeira vez que deixam a vossa família e o vosso lar. Há aqui uma grande alegria e expetativa por terem entrado no Ensino Superior, mas há também, naturalmente, algum receio e saudade. Esta receção tem de ter esse condão, o de dar as boas-vindas, mas sobretudo o de transmitir e fazer com que os colegas mais velhos tenham a preocupação de vos integrar e de criarem uma nova família», disse o governante na cerimónia solene de receção aos novos alunos da Universidade do Algarve (UAlg).



Dirigindo-se ainda aos caloiros, João Sobrinho Teixeira afirmou que «o tempo tem que ser distribuído entre o estudo, a cultura e o lazer. A aprendizagem do ensino superior não é apenas científica ou teórica, é uma aprendizagem de vida. Ninguém consegue ter sucesso se não for feliz». E desafio os jovens a terem um papel ativo na vida académica. «Além de estudarem, participem nas diversas atividades e grupos que a Universidade do Algarve tem. Nada se faz sozinho. O trabalho é conseguido na partilha que temos uns com os outros. Vão aprender isso ao longo da vossa formação e é isso que espero que vos incutam», disse.

João Sobrinho Teixeira, Paulo Águas, Rogério Bacalhau e Pedro Ornelas.



João Sobrinho Teixeira recordou o passado (ainda) recente do país, quando estudar na universidade era um privilégio social apenas reservado a uma pequena elite. «Na história da nossa democracia, certamente o ensino superior ficará como uma das marcas com mais sucesso e mais capacidade de crescimento que Portugal teve. Quando eu era da vossa idade, não tínhamos tantos estudantes como hoje. Nessa altura, eram os filhos dos mais abastados que tinham lugar na universidade. Isso traduziu-se sempre no atraso de Portugal porque não existia gente qualificada. Acima de tudo, traduziu-se numa injustiça social», sublinhou.

«Hoje temos quase 50 por cento dos nossos jovens no ensino superior. O objetivo, é chegar a 2030 com 70 por cento dos nossos jovens na prosseguir estudos. Hoje, Portugal é um país qualificado, mas é sobretudo um país mais justo», disse, embora sem nunca mencionar a palavra propinas, nem a falta de alojamento universitário, ou as dificuldades de acesso à ação social e a bolsas de estudo, problemas que continuam a limitar e a condicionar a vida de muitos estudantes.

Por fim, o Secretário de Estado concluiu o discurso, ao enaltecer o papel da investigação. «A grande evolução que o país está a ter na ciência está a ser feita pelos vossos professores e há de ser feita convosco. Hoje temos patamares de rankings a nível mundial que deixam Portugal num nível extraordinário. Essa é uma das razões porque temos tantos alunos estrangeiros a quererem vir para o nosso país, pela visibilidade que as nossas instituições têm».

Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, também marcou presença na cerimónia, onde garantiu que a cidade «será hospitaleira» para todos. «Os meus parabéns por terem escolhido Faro. Foi fácil entrar aqui, mas não será fácil sair. Com a ajuda do corpo docente, da equipa reitoral e de todos nós, certamente que vão ter êxito», desejou.

O autarca lembrou ainda que 2019 é um ano especial para a academia algarvia. «Estamos a comemorar 40 anos de contribuição para o desenvolvimento da ciência, da região e do país. É isso que também se espera de vocês, um contributo importante para o desenvolvimento do país. São vocês que são os futuros embaixadores da cidade e o futuro deste país».

Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro

Durante a cerimónia foram ainda entregues 11 bolsas de mérito desportivo a estudantes da UAlg com bons resultados em competições universitárias. Destaque para a campeã nacional de golfe feminino, Sara Gouveia, do curso de Desporto. Os prémios pretendem incentivar a prática desportiva e preconizam a atribuição de apoio financeiro, sob a forma de uma bolsa, relativos ao pagamento de uma percentagem da propina anual.

«Estes serão alguns dos melhores anos das vossas vidas»

Durante cerimónia solene de receção aos novos estudantes da Universidade do Algarve (UAlg) decorreu na manhã de segunda-feira, 16 de setembro, o discurso do Reitor Paulo Águas foi um dos mais aguardados. «É uma tremenda alegria, satisfação e honra receber-vos aqui. Um novo ciclo das vossas vidas está a começar. Nos próximos anos a UAlg será a vossa casa. O nosso papel não se limita a passar-vos conhecimentos técnicos. A nossa responsabilidade vai além disso, porque vocês precisam mais do que isso. Queremos contribuir para cimentar um conjunto de valores que vos acompanharão para o resto da vida como a integridade, solidariedade, humanismo, busca pela excelência, sentido crítico, conformismo, amizade».

Paulo Águas, Reitor da Universidade do Algarve.



O magnífico deixou também claro o que se espera dos novos estudantes. «Ao talento que têm, têm de juntar trabalho, responsabilidade, sempre que necessário capacidade de sofrimento para alcançar objetivos e travar barreiras. A isso juntar muita determinação. Não se limitem a ir às aulas e a obter boas classificações. Façam-no, mas estar no Ensino Superior é muito mais que isso. Participem ativamente na vida académica, envolvam-se em atividades culturais, assistam a conferências, pratiquem desporto, façam voluntariado, sejam empreendedores, participem num movimento associativo e cresçam. Os próximos tempos serão, e vou relativizar, dos melhores anos das vossas vidas».

Por fim, Paulo Águas, garantiu aos alunos que a academia «tudo fará para que se integrem o mais rapidamente possível. Será para nós um privilégio participar no vosso crescimento e contribuir para a vossa formação».

«Escolheram a melhor região para se enriquecerem»

Também Pedro Ornelas, presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) marcou presença na cerimónia de receção aos novos alunos.

«Estarem aqui é sinal que escolheram a melhor região do país para se enriquecerem enquanto pessoas. Esta região dá-vos muito mais possibilidades do que aquelas que vocês imaginam. Porque Faro, a UAlg e a nossa região sabe acolher e sabe desenvolver», disse. O dirigente transmitiu aos novos estudantes que «ficarão com a UAlg no vosso coração. Porque ninguém quer abandonar Faro, a região do Algarve e principalmente a UAlg. O que passarão nesta cidade são memórias de uma vida. Certamente não será apenas estudo, nem festa. Saibamos conjugar o que a nossa idade e a nossa cidade tem para oferecer. Desfrutem da cidade e da Universidade. É um privilégio genuíno, uma experiência que não vão ter igual nas vossas vidas».

Pedro Ornelas, presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve.

Por fim, Pedro Ornelas dirigiu as suas palavras aos universitários que vieram de outras partes do país. «Aprendam a amar a região e a cidade onde é bom viver. Aprendam a sentir na pele os hábitos e tradições algarvias. Enriqueçam-se nesta cultura e sejam felizes nos nossos eventos. Aqui serão recebidos como em mais nenhum lugar do mundo».

Sessão de receção aos novos alunos no Museu de Portimão

Amanhã, terça-feira, dia 17 de setembro, às 11h30, os alunos de regime diurno que ingressaram na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT), no Campus de Portimão, serão recebidos no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, pelo reitor da UAlg e pela Presidente da Câmara Municipal, Isilda Gomes. Já os alunos de regime noturno terão a sua sessão de acolhimento, às 20h00, na sala 5, no Campus de Portimão.