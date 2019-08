João Rodrigues recebido na Câmara Municipal de Tavira

Vencedor da Volta a Portugal Santander 2019 já está em casa, no Algarve, e foi esta tarde homenageado pelo presidente da Câmara Municipal de Tavira Jorge Botelho.

João Rodrigues recebeu das mãos do presidente da Câmara Municipal de Tavira uma placa de homenagem.

Tavira tem mais um motivo para festejar. Um tavirense de 24 anos de idade venceu a mais recente edição da Volta a Portugal em Bicicleta.

Não foi com as cores da equipa local, foi com as da W52 FC Porto, embora esse facto não impediu que fosse grande o entusiasmo à volta do atleta.

Na verdade, esta tarde, o Salão Nobre encheu-se para uma homenagem que lhe foi feita pela autarquia tavirense.

Além de João Rodrigues estiveram presentes outros dois ciclistas algarvios, Samuel Caldeira e Ricardo Mestre, colegas do vencedor na W52 FC Porto.

Jorge Botelho destacou as qualidades do ciclista e afirmou que o momento «não é para pensar em clubites, nem em cores diferentes de clubes adversários», até porque João Rodrigues fez grande parte da sua formação em Tavira.

«Vimo-lo crescer entre nós, primeiro como amador e depois como profissional, e atualmente é já um ciclista completo. Por isso, saudamos com enorme orgulho o Vencedor da Volta a Portugal 2019 que é também um cidadão de Tavira», afirmou.

«O João é hoje o nosso herói nacional e isto é brutal. Depois de ver o Samuel a ganhar logo no primeiro dia da Volta, de ver o Ricardo a puxar etapa após etapa, ver que no final ganha o João Rodrigues, um cidadão tavirense, é algo que vai ficar na nossa história», sublinhou Jorge Botelho.

No Salão Nobre estavam, entre muitas outras pessoas, a mãe e o pai de João Rodrigues e Jorge Corvo, antigo ciclista tavirense que também teve uma carreira desportiva brilhante.

João Rodrigues, visivelmente satisfeito e orgulhoso, fez um breve resumo da sua carreira desportiva, recordando a sua formação nas escolas de ciclismo tavirenses.

Agradeceu aos seus vários treinadores, que o foram ao longo de anos ajudando a ser melhor pessoa e melhor ciclista.

Não deixou de referir, já falando desta Volta a Portugal, «a preciosa ajuda dos dois colegas algarvios de grande qualidade, Ricardo Mestre e Samuel Caldeira», destacando que o primeiro «já conhecia o sabor do que é vencer uma Volta a Portugal» e que o segundo esteve sempre em equipas vencedoras da prova, além das vitórias individuais em etapas.

Sobre Ricardo Mestre, João Rodrigues afirmou ainda que «ele tem uma parte desta camisola, porque foi sempre incansável a trabalhar para que eu a conquistasse!».

Ao «barlavento» João Rodrigues manifestou a sua satisfação com a recepção da Câmara Municipal de Tavira e com o reencontro com a sua família ciclista algarvia e, em especial, com alguns dos seus antigos treinadores, e de poder assim partilhar o momento de felicidade com eles.

Sobre o futuro, afirmou que o próximo grande objetivo é ser Campeão Nacional.

«Vestir durante um ano as cores nacionais durante toda uma época será um grande motivo de orgulho para mim. Depois, gostaria de entrar numa das maiores equipas de ciclismo do mundo. Se isso um dia acontecer acho que os meus sonhos ficarão concretizados», disse ao «barlavento».