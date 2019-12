Irmãs Mendes brilham no Clube de Natação de Lagos

Margarida e Mariana Mendes, irmãs e atletas do Clube de Natação de Lagos desde abril, estão a destacar-se na modalidade e alcançaram vários recordes pessoais.

Qualquer nadador prefere um estilo ou dois, em que se especializa, embora alguns atletas consigam ser bons nos quatro: bruços, costas, livre e mariposa. «Tanto na mariposa como nos bruços, é necessário ter coordenação especial de braços e pernas. Mas estilos é a prova mais difícil, porque obriga a ser constante em todas as técnicas», explica Mariana Mendes, 18 anos, atleta sénior que é a terceira melhor algarvia nos 100 metros estilos.

Mas mariposa é, na verdade, a sua especialidade, pois sagrou-se campeã regional de piscina curta nos 50, 100 e 200 metros. Graças à sua evolução no estilo livre, contudo, também foi campeã regional da disciplina, em piscina curta, nos 100 metros e vice-campeã nos 50 metros e nos 200 metros.

Mariana Mendes.

Mas a irmã Margarida, de 15 anos, não quer ficar atrás, tendo conquistado o título de campeã regional júnior, em piscina curta, nos 100 e 200 metros mariposa, vice-campeã em 200 metros livres e 400 metros estilos e foi a terceira melhor classificada em 100 metros livres. Também, este ano, bateu o record regional dos 100 metros mariposa, em piscina longa, no campeonato regional de absolutos, em Loulé, recorde que pertencia a uma nadadora da Portinado, desde 2003.

Aliás, ao contrário do que habitualmente acontece, foi a irmã mais nova quem levou a mais velha para a natação de competição.

Duas praticantes de ballet, Mariana andou na natação, mas abandonou. Margarida, aos 7/8 anos de idade, foi aconselhada pela sua médica a praticar natação, porque tinha problemas respiratórios. «Comecei a nadar na Portinado. A minha irmã viu que eu estava feliz na água e também começou a ir». Continuaram a nadar e abandonaram o ballet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Questionadas sobre se há algum despique saudável entre ambas, Margarida disse que «são coisas de irmãs, estar ali a discutir, mas não existem problemas e ajudamo-nos mutuamente».

Mariana acrescentou que «é sempre bom ter alguém que nos acompanhe nos treinos. O picarmo-nos mutuamente nos treinos tem sido produtivo para as duas», brinca.

Embora vivam em Portimão e se tenham iniciado e continuado na Portinado, mudaram para o Clube de Natação de Lagos, em abril do corrente ano, o que obriga a seis deslocações semanais, em média.

Mariana diz que veio a aperceber-se de que «o Clube de Natação de Lagos tem mais a ver comigo, com a minha personalidade e com aquilo em que acredito, tanto a nível de objetivos como de pessoas. Tem as bases para poder chegar aos meus objetivos. A distância a que fica de casa não é problema», desdramativa. A evolução que ambas as nadadoras têm vindo a mostrar o esforço extra.

Aliás, as irmãs Mendes consideram que os resultados não são apenas fruto do muito treino, mas também do apoio da equipa. «Podemos pensar que não, mas a prova não se faz só dentro de água. Há muita coisa que nos influencia, tanto na hora da competição, como durante os treinos».

Margarida Mendes.

No início de dezembro, em Sines, a equipa feminina do Clube de Natação de Lagos defendeu o seu lugar na terceira divisão, depois de se ter apurado para a disputa deste campeonato, no dia 30 de outubro. A equipa foi composta por apenas quatro atletas: Leonor Neto, Marrianna Ball, Margarida Mendes e a capitã de equipa Mariana Mendes.

Conseguiram a manutenção na terceira divisão, com um 15º lugar obtido num universo de 32 clubes a nível nacional, sendo o segundo melhor classificado ao nível do Algarve.

As irmãs alcançaram vários recordes pessoais e conseguiram os mínimos para estarem presentes no campeonato nacional de piscina curta, em Felgueiras, nas vésperas do Natal. Mariana nos 200 metros mariposa e Margarida nos 100 e 200 metros mariposa, que aliás, persegue o recorde regional de 100 metros mariposa, que pertence a uma atleta de Loulé. «Ainda não consegui competir no meu dia especial, mas hei de conseguir», promete.

Mãe preside Associação de Natação do Algarve

Carla Mendes, mãe e motorista destas duas nadadoras, foi participando cada vez mais na vida desportiva das filhas e, neste momento, é a presidente da Associação de Natação do Algarve. «Acabamos por nos envolver nos treinos e nas provas. Infelizmente, os pais são pouco focados no acompanhamento dos filhos. Às vezes, tenho a sensação de que as piscinas são depósitos de miúdos», lamenta ao «barlavento». No seu caso, orgulha-se de ser uma mãe presente desde sempre, e portanto, não é de admirar que tenha sido escolhida para vice-presidente e agora, dirigente da associação.

«Estou no segundo mandato, o primeiro como presidente, por uma questão logística do antigo presidente que teve de ausentar-se para o estrangeiro. Houve eleições e aqui estou. O objetivo da associação é que as provas sejam feitas nas melhores condições possíveis, a nível das piscinas do Algarve. Nem todas são fáceis e isso tem a ver com vários fatores que têm de ser controlados. Temos bons nadadores, mas falta de condições, como uma piscina de 50 metros coberta. A piscina de Loulé é descoberta. Só podem treinar quando está bom tempo. Para treinar no inverno, têm de ir a Quarteira, que apenas tem duas pistas e ainda bem que elas existem. Mas é muito difícil conseguir um horário para treinar, porque todos os clubes querem ocupá-la. A alternativa é Vila Real de Santo António, que também só tem duas pistas e é na outra ponta do Algarve. É mesmo preciso que estes miúdos tenham as melhores condições possíveis para praticar natação na região. O que eu peço é uma piscina de 50 metros coberta».