Irís, homenagens e inaugurações marcam Dia do Município de Faro

Câmara Municipal mantém as comemorações do Dia do Município de Faro, a 7 de setembro, garantindo o distanciamento social de segurança e o cumprimento das normas de segurança sanitária.

O Dia do Município de Faro de 2020 ficará marcado pela necessidade de se garantir o distanciamento social de segurança e as demais normas de segurança sanitária da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Assim, a habitual sessão solene, terá lugar às 9 horas, este ano no Teatro das Figuras, com as homenagens a personalidades e entidades coletivas que marcaram e marcam o percurso do município de Faro:

Alberto José Mendonça Neves (título póstumo) clínico e dirigente associativo;

(título póstumo) clínico e dirigente associativo; Augusto das Neves Domingos , mais conhecido por professor Guta, fundador do Gimnofaro Ginásio Clube, referência nacional e internacional na modalidade de ginástica acrobática;

, mais conhecido por professor Guta, fundador do Gimnofaro Ginásio Clube, referência nacional e internacional na modalidade de ginástica acrobática; Fernando António Passarinho Bitoque (título póstumo), presidente da Associação de Ténis de Mesa do Algarve durante 50 anos;

(título póstumo), presidente da Associação de Ténis de Mesa do Algarve durante 50 anos; João Cavaco Vicente de Brito , médico e artista plástico de nomeada;

, médico e artista plástico de nomeada; Zé Eduardo , músico e pedagogo, promotor e divulgador da cultura e do jazz em particular;

, músico e pedagogo, promotor e divulgador da cultura e do jazz em particular; Karaté Clube de Faro , um dos clubes com mais títulos, a nível nacional e internacional;

, um dos clubes com mais títulos, a nível nacional e internacional; MAPS- Movimento de Apoio à Problemática da SIDA , instituição que promove, há 28 anos, condições nas áreas da prevenção, tratamento e inclusão social de indivíduos afetados por várias problemáticas;

, instituição que promove, há 28 anos, condições nas áreas da prevenção, tratamento e inclusão social de indivíduos afetados por várias problemáticas; Maria Augusta Casaca , jornalista há 35 anos, que se tem afirmado no quadro da profissão a nível nacional e internacional;

, jornalista há 35 anos, que se tem afirmado no quadro da profissão a nível nacional e internacional; Maria Filomena Rosa , professora de Educação Especial e presidente da AIPAR- Associação de Proteção à Rapariga e à Família;

, professora de Educação Especial e presidente da AIPAR- Associação de Proteção à Rapariga e à Família; Maria João da Anunciação Franco Bebianno, professora catedrática na Universidade do Algarve e diretora do Centro de Investigação Marinha e Ambiental.

Além destes medalhados, o Município procederá à outorga das distinções de anos anteriores – e que por imponderável não foi possível entregar – a António Manuel Gomes Ferreira, prestigiado médico cirurgião que se tem destacado igualmente na área social, cívica e desportiva e João Carlos Barão Rodrigues, conceituado empresário e atual presidente do Sporting Clube Farense.

A sessão contará também com a distinção de funcionários da Câmara Municipal, em função dos anos de dedicação e de bom comportamento e com a apresentação do projeto municipal «Quilómetro Cultural», previsto para a zona ribeirinha e que visa promover o desenvolvimento território nas vertentes cultural, urbanística e ambiental.

Ainda durante a sessão solene, para além dos apontamentos culturais de música, a cargo do fadista Luís Manhita, os convidados poderão assistir ao estabelecimento de parcerias, com destaque para o acordo para a supressão de passagem de nível junto ao Teatro das Figuras, a firmar entre o Município de Faro e a Infraestruturas de Portugal, S.A.

Para fechar estes atos oficiais, intervirá o Ministro do Mar, Ricardo Serão Santos (aguarda confirmação).

A sessão solene terminará com a entrega da Chave de Honra da Cidade a Guilherme Valdemar Pereira de Oliveira Martins, personalidade incontornável da cultura, educação e política em Portugal, que tem demonstrado grande disponibilidade para com Faro, com destaque para a sua nomeação, no passado ano, como diretor dos Anais do Município de Faro e o seu papel determinante na elaboração do texto final da Convenção Quadro do Conselho da Europa Relativa ao Valor do Património Cultural para a Sociedade, assinada em Faro em 27 de Outubro de 2005 e também designada por Convenção de Faro.

De salientar ainda, neste dia de festa para o Município de Faro, as atividades previstas para o período da tarde. Pelas 14h30, na Rua da Igreja, em Montenegro, será inaugurada a Rua da Igreja, que foi requalificada; às 15h30, será descerrada a placa toponímica Rua Dr. António Passos Ramos, na Conceição de Faro.

Às 16 horas será inaugurada, no Museu Municipal de Faro, a Exposição «Cabrita: Quatro Esculturas e um Autorretrato em Faro», que surge no âmbito da parceria estabelecida com a Fundação de Serralves e que se espraia por mais dois espaços expositivos da cidade: a Associação 289 e a Galeria Arco.

A cerimónia terá início no Museu e será seguida de uma visita aos restantes espaços. Às 17h30, tem lugar o descerramento de placa toponímica Travessa Corpo Nacional de Escutas e pelas 18h00, na Rua Dr. João Lúcio, será assinado com a ANPC o protocolo para instalação da sede da Proteção Civil Municipal.

O último ponto alto deste feriado municipal, que marcará o encerramento das comemorações, será o concerto com a banda Íris, no Largo da Sé, às 22 horas.

A entrada, para maiores de 6 anos, é gratuita (máximo de 2 bilhetes por pessoa), mediante a entrega de um bem alimentar a favor da União Audiovisual, grupo informal de profissionais do ramo do audiovisual que se reuniu no início da crise social causada pelo COVID-19.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro das Figuras (horário habitual), no edifício da Câmara Municipal de Faro, dias 3, 4, 5 e 6 de setembro, das 18h30 às 22h00 e no próprio dia, no local do espetáculo, a partir das 15h00.

A lotação do recinto estará limitada e o espetáculo cumprirá as normas de distanciamento e segurança sanitária da DGS. O uso de máscara é obrigatório em todos os momentos do Dia do Município.