Ilustrador algarvio premiado lança BD original no mercado mundial

Portimonense Tiago da Silva, 42 anos faz trabalhos para todo o mundo. Prepara-se para criar uma campanha de crowdfunding internacional para lançar a série original «Legend of Adora». Apresentação será na terça-feira, dia 5 de novembro na ETIC_Algarve, em Faro.

Qual é o ilustrador que se pode gabar de ter sido contratado pelos japoneses da famosa empresa de videojogos CAPCOM para ilustrar uma nova versão do clássico «Street Fighter?». Reformulando: quem desenhou as capas da saga Harry Potter para o mundo hispânico? A resposta está no concelho de Portimão.

É Tiago da Silva, artista que ombreia com os melhores do mundo na área da ilustração e que é mais conhecido no estrangeiro do que na sua terra.

«Estudei Design de Comunicação na Universidade do Algarve e quando estava já no terceiro ano comecei a perceber que não era bem aquilo que queria. Sempre desenhei desde miúdo e quando comecei a tomar conhecimento das novas tecnologias, percebi que conseguia fazer mais coisas. Na altura, a Internet não estava tão desenvolvida como hoje. Comecei a enviar cartas com currículos para os Estados Unidos da América, para a Marvel, que era o que queria. Foi aí que começou, começou tudo dessa forma», conta ao «barlavento».

«Recebi sempre respostas positivas. Mesmo quando não surgia trabalho, davam-me conselhos. Foi o que me deu motivação para continuar», resume. A verdade é que ao longo da carreira já ganhou vários prémios, o último dos quais permite-lhe ter uma folga para desenvolver um projeto antigo.

«Este ano ganhei outro concurso que foi importante porque o prémio foi monetário, então decidi terminar um projeto pessoal que comecei há seis anos». Trata-se de uma banda desenhada do género fantástico, para um público juvenil e adulto, à qual o autor deu o nome de «Legend of Adora».

«Tudo começa com dois miúdos durante uma visita a um museu. Descobrem um objeto mágico que vai transportá-los para um mundo de fantasia, chamado Adora. E transformam-se em figuras desse mesmo universo e a partir daí começa a aventura», descreve.

O livro germinou uma ilustração e «à medida que a fazia comecei a imaginar uma história e a escrever aos poucos, porque tinha os compromissos profissionais e este trabalho ficava sempre para segundo plano. Este ano, decidi que finalmente tinha condições para finalizar o projeto. A dificuldade agora é pagar a impressão».

Para resolver esse problema, Tiago da Silva vai lançar uma campanha de crowdfunding internacional, com o apoio da empresa de design algarvia BESTA. Será lançada na terça-feira, dia 5 de novembro na ETIC_Algarve em Faro.

«O livro está escrito em inglês. Tenho mais oportunidades lá fora e os meus contactos são no estrangeiro, portanto, pensei logo que não ia ficar limitado ao mercado nacional», diz.

Na verdade, «vou tentar no mercado internacional que é onde estou e onde as pessoas me conhecem. Não é que eu queira, mas fui quase obrigado a trabalhar desta forma. Os clientes em Portugal estão em Lisboa ou no Porto. No Algarve não há. Logo também não tenho o contacto direto, tenho de me deslocar esporadicamente para reuniões».

«Depois a mentalidade é diferente. Por norma, as empresas estrangeiras, quando são grandes, não funcionam como as empresas portuguesas que querem sempre o mais barato. Não compreendem que estes trabalhos demoram tempo. Por exemplo, levou uma semana a fazer uma ilustração, uma pintura. Lá valorizam isso e aqui não. Aqui querem rápido e barato, mas eu não consigo fazer rápido. Respondem que há quem faça», admite.

«Este livro é algo muito pessoal e quero continuar porque imagino toda uma série. Se conseguir um bom patrocínio, vou dedicar-me a tempo inteiro. Já tenho imensas personagens imaginadas. Este primeiro livro é só uma introdução a um universo enorme».

Como influências, Tiago da Silva aponta para a mitologia chinesa e dá como exemplo o Rei Macaco (Sun Wukong), personagem capaz de dominar ventos, águas, conjurar demónios e congelar humanos, entre outros poderes sobrenaturais. «O universo de Adora vai ter uma junção de várias mitologias e de fantasia», conclui.

O projeto já pode ser descoberto online. Também o portfólio mais recente de Tiago da Silva pode ser admirado aqui.