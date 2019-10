Grupo Libertas lança segunda fase do condomínio LUX GARDEN em Faro

O Grupo Libertas lança, na próxima quarta-feira, dia 9 de outubro, a segunda fase do seu empreendimento LUX GARDEN em Faro.

Para assinalar o arranque da segunda fase do condomínio, a empresa promotora decidiu oferecer plantas e regadores em latoaria do Algarve aos futuros moradores, com o objetivo de serem cuidadas durante o período que dura a obra e replantadas no jardim do condomínio após a conclusão e entrega das residências.

Nesta apresentação pública do projeto estarão presentes o presidente da Câmara Municipal de Faro Rogério Bacalhau, o administrador da Libertas António Gonçalves, clientes e agentes imobiliários.

Estes standards refletem a preocupação na redução da utilização de recursos naturais não renováveis, no consumo e gestão otimizada da água, produção de resíduos e emissões de CO2, escolha de materiais e eficiência energética elevada para todas as suas edificações.







































Este gesto simboliza a forma responsável como a empresa, detentora da certificação ambiental ISO 14001:2015, se apresenta ao mercado imobiliário nacional abraçando as responsabilidades sociais próprias do urbanizador, tentando desenvolver projetos arquitetonicamente aliciantes, que sejam uma mais-valia na sua área de influência, e cada vez mais amigos do ambiente, à medida da evolução das tecnologias.

Os projetos desenvolvidos pela Libertas visam o cumprimento dos seus standards ambientais.

O lançamento da primeira pedra, e a cerimónia de entrega das plantas que irá decorrer durante um cocktail servido no rooftop do empreendimento contíguo, às 17 horas de quarta-feira, dia 9 de outubro, aberto à comunicação social.