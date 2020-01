Grupo HPA Saúde avança com a renovação do Hospital de Gambelas

Depois de comemorar os 10 anos da unidade, em dezembro, o Grupo HPA Saúde avança agora com a remodelação no Hospital Particular do Algarve – Gambelas, em Faro, obra que «trará consideráveis benefícios à sua atividade, na área do ambulatório e do internamento».

O crescimento que esta unidade tem verificado nos últimos anos, criou na administração «a necessidade de reformular e expandir alguns espaços, por forma a permitir uma resposta mais funcional e confortável», informa o grupo.

O piso 0, onde funcionam as consultas externas irá sofrer alterações relativamente à alocação de alguns espaços para as diferentes especialidades, mas será no piso 2, que essas alterações serão mais significativas e observáveis, com o surgimento de um novo bloco de instalações.

Esta tomada de decisão, deve-se «não só ao crescimento substancial de alguns serviços, mas também está associada à renovação de alguns equipamentos, que por si só necessitam de espaços adaptados», adianta o HPA.

«Para fazer face a esta remodelação, grande parte dos serviços administrativos e financeiros passarão a estar alojados em edifícios contínuos, mas externos à unidade. Esta foi a forma mais funcional que encontrámos para ganhar espaços para a atividade assistencial», refere ainda o Grupo HPA Saúde.

Com esta remodelação «acreditamos melhorar o funcionamento de algumas especialidades com exames especiais, como são a gastrenterologia e a urologia, mas também mais gabinetes polivalentes de consulta e um espaço remodelado para a saúde da mulher. O Hospital de Dia de Oncologia vai ganhar também um novo lugar, cedendo o atual a mais um internamento».

Por fim, «iremos ainda instalar mais uma ressonância magnética na imagiologia, novamente num local até agora administrativo. Acreditamos que esta remodelação trará vantagens substanciais aos nossos clientes, sobretudo em termos de acolhimento e comodidade. Em termos assistenciais, os nossos colaboradores ganharão também espaços mais funcionais e amplos, com maior possibilidade de fazer crescer a sua atividade, que para algumas especialidades poderá ser superior a 30 por cento».