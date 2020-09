Gonçalo Bandeira domina DHI em São Brás de Alportel

Gonçalo Bandeira, atleta da Miranda Factory Team,

esteve em grande forma na primeira prova da Taça de Portugal de Downhill 2020 em São Brás de Alportel.

O desconfinamento está lentamente a chegar ao ciclismo português e São Brás de Alportel acolheu neste fim de semana de 5 e 6 de setembro a primeira prova da Taça de Portugal de Downhill 2020. A competição foi disputada no Arimbo, um percurso já bastante conhecido e prestigiado no DHI nacional.

Com a pandemia ainda a marcar o dia-a-dia de todos nós, foram apenas cerca de sete dezenas os atletas presentes e o público algarvio adepto da modalidade, habitualmente muito numeroso e entusiástico, optou por quase não marcar presença.

A organização, da responsabilidade da Associação XDream Blasius em parceria com a Câmara Municipal de São Brás de Alportel, e coordenada por Rui Cruz, empenhou-se visivelmente no cumprimento de todas as normas de segurança e as máscaras eram insistentemente visíveis nos rostos dos atletas, da organização e da generalidade de todos os que estiveram no Arimbo.

O Junior Gonçalo Bandeira (Miranda Factory Team) bateu toda a concorrência, quer da descida da manhã, quer na da tarde. Com uns rapidíssimos 2 min 43,509 seg obteve o melhor tempo na descida decisiva.

No escalão principal, de Elite Masculina, Emanuel Pombo (Miranda Factory Team) venceu com 2 min 45,641 seg, seguido do britânico Brett Wheeler (MCF / XDream / Município de São Brás de Alportel) e de Francisco Pardal (Black Jack Factory Racing), que ocuparam as restantes posições do respectivo pódio. Excelente registo conseguiu também Guilherme Jesus (MCF / XDream / Município de São Brás de Alportel), que ficou na quarta posição do escalão de Elite Masc.

O DHI português vai voltar a encontrar-se em Guimarães, já no próximo dia 20, para disputar o Campeonato Nacional. No fim-de-semana de 31 de outubro e 1 de novembro será a vez da Lousã receber a Taça do Mundo de DHI e nessa oportunidade os melhores do Mundo virão a Portugal mostrar tudo o que valem.