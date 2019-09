GNR patrulha Algarve ao lado de polícias de Espanha, França e Itália

O Comando Territorial de Faro, através dos destacamentos territoriais de Albufeira e de Loulé, desde 15 de junho e até 30 de setembro, está a promover ações de patrulhamento conjunto em locais e eventos de grande densidade populacional na Região do Algarve, com empenhamento de militares de forças congéneres, nomeadamente da Guardia Civil, da Gendarmerie Nationale e da Arma Dei Carabinieri, de Espanha, França e Itália respetivamente, de forma a potenciar a segurança efetiva e o sentimento de segurança dos turistas.

O patrulhamento conjunto com militares das forças congéneres constitui-se uma mais valia, garantindo uma maior proximidade aos turistas estrangeiros, facilitando a comunicação entre estes e a Guarda.

O apoio prestado aos cidadãos estrangeiros em questões relacionadas com a segurança, bem como, na prestação de qualquer tipo de esclarecimento e informações úteis, por elementos das forças de segurança do seu país de origem, garante uma melhor clarificação dos procedimentos processuais.

Este este tipo de cooperação internacional, integrado na estratégia do programa Turismo Seguro garante uma maior articulação e entendimento com os restantes atores sociais com responsabilidades em matéria de apoio e proteção dos turistas e de promoção de condições de segurança favoráveis ao incremento do turismo.