Gala Michelin: há quatro novas primeiras estrelas em Portugal

O restaurante Antiqvvum (Porto) ganhou hoje a segunda estrela do guia Michelin, enquanto quatro estabelecimentos conquistaram uma estrela, anunciou a publicação, numa cerimónia exclusivamente dedicada a Portugal, em Albufeira.

Na cerimónia, o chef Vítor Matos viu o Antiqvvm receber duas estrelas Michelin, juntando-se aos restantes sete restaurantes anteriormente distinguidos pelo guia nesta categoria atribuída a uma «cozinha excelente, vale a pena o desvio».

«No Antiqvvm, um restaurante que se destaca pelas suas maravilhosas vistas para o Douro (a partir da varanda), e pela sua singular localização, no mesmo palacete onde se encontra o Museu Romântico, traz à luz toda a sua criatividade, o seu domínio técnico, e a sua bagagem culinária, na hora de trabalhar, mas, também, a sua particular obsessão por oferecer pratos que, sendo originais, resultem naturais e harmoniosos, estando em comunhão com os melhores produtos de temporada. A sua proposta convida os gastrónomos a darem uma volta ao mundo com o paladar, transcendendo o puramente gastronómico, pois, como o próprio assinala, através dos seus pratos, procura ‘promover os valores de una cozinha cultural, natural, evolutiva, social e artística», justifica o guia.

2Monkeys (Vítor Matos e Francisco Quintas, Lisboa); Desarma (Octávio Freitas, Funchal); Ó Balcão (Rodrigo Castelo, Santarém) e Sála (João Sá, Lisboa) são os restaurantes que receberam uma estrela Michelin, que distingue uma cozinha de grande nível, compensa parar.

No total, o guia deste ano contabiliza 31 restaurantes com uma estrela.

Três restaurantes não renovaram a estrela: Eneko Lisboa (por encerramento), Casa da Calçada (Amarante, em obras) e Vistas (Vila Nova de Cacela, devido à saída do chef Rui Silvestre, que transitou para o Fifty Seconds).

Portugal continua sem ter a distinção máxima de três estrelas (cozinha única, justifica a viagem).

Os restaurantes portugueses distinguidos no Guia Michelin Espanha e Portugal 2024 foram anunciados hoje à noite na primeira gala exclusivamente nacional e que vai tornar-se um evento anual, segundo a publicação, que até à edição de 2023 anunciava os premiados numa cerimónia conjunta entre os dois países.

Portugal conta também com mais dois restaurantes com estrela verde (que distingue a gastronomia sustentável): Malhadinha Nova (João Sousa, Albernoa) e Ó Balcão (Rodrigo Castelo, Santarém), e totaliza, agora, cinco nesta categoria.

Numa noite em que o ministro da Economia e Mar, António Costa e Silva, pediu estrelas para mulheres cozinheiras, o prémio jovem chef foi atribuído a Rita Magro (Blind, Porto). O prémio sala (que distingue o serviço) foi entregue a Pedro Marques (The Yeatman, duas estrelas, Gaia), enquanto o sommelier galardoado foi Leonel Nunes (Il Gallo d’Oro, duas estrelas, Funchal).

Na cerimónia, foram anunciados oito novos restaurantes:

Bib Gourmand (relativo a uma boa relação qualidade/preço, na ordem dos 45 euros);

Flora (João Guedes Ferreira, Viseu);

Inato Bistrô (Tiago Costa e Miguel Rodrigues, Braga);

Norma (Hugo Alves, Guimarães);

O Pastus (Annakaren Fuentes, Paço de Arcos);

Olaias (Mónica Gomes, Figueira da Foz);

Oma (Luís Moreira, Baião);

Patio 44 (Simão Soares e Afonso Ramos, Porto);

Poda (João Narigueta, Montemor-o-Novo).

Portugal contabiliza agora 32 restaurantes com esta distinção.

Há também mais 21 estabelecimentos recomendados no guia, num total de 96.

Lista dos restaurantes portugueses que figuram no Guia Michelin Espanha e Portugal 2023:

Duas estrelas

Alma (Lisboa, chef Henrique Sá Pessoa)

Antiqvvm (Porto, chef Vítor Matos)

Belcanto (Lisboa, chef José Avillez)

Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira, chef Rui Paula)

Il Gallo d’Oro (Funchal, chef Benoît Sinthon)

Ocean (Alporchinhos, chef Hans Neuner)

The Yeatman (Vila Nova de Gaia, chef Ricardo Costa)

Vila Joya (Albufeira, chef Dieter Koschina)

Uma estrela