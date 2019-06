FlixBus liga Algarve a Madrid, Sevilha, Córdoba e Huelva por autocarro

O maior operador europeu de transporte rodoviário de longa distância está a lançar preços especiais para inaugurar as novas rotas no Algarve.

Faro, Albufeira, Lagos e Portimão já têm ligações diretas a Madrid, Sevilha, Córdoba e Huelva de autocarro. As novas ligações começam a ser vendidas com uma oferta de lançamento de 1000 bilhetes a 4,99 euros para cada sentido.

Ao todo, são 15 as ligações diretas entre Portugal e o resto da Europa através dos autocarros FlixBus que operam segundo «preços dinâmicos e com condições de conforto otimizadas para os passageiros, em autocarros novos e confortáveis com acesso wi-fi gratuito, entretenimento a bordo, carregadores para telemóveis e portáteis, espaço extra entre os assentos, casas de banho dentro dos autocarros e lanches a custo controlado, entre outros serviços».

Para assinalar a disponibilização das novas ligações a partir do Algarve, a FlixBus lança uma promoção de 1000 bilhetes que podem ser adquiridos por 4,99 euros para viajar de Faro (centro), Albufeira, Lagos e Portimão para Madrid, Sevilha, Córdoba e Huelva, de 1 a 31 de julho.

Os bilhetes de autocarro ao preço promocional podem ser comprados de quinta-feira, 27 de junho, às 11 da manhã até sexta-feira, 28 de junho, às 23h55.

Durante este período uma viagem de ida e volta a Espanha pode ficar por menos de 10 euros.

A disponibilidade de bilhetes em promoção está repartida entre os dias 1 de julho a 31 de julho.

No caso de as disponibilidades para determinado dia esgotarem, há a possibilidade de efetuar a reserva para o dia anterior ou para o dia seguinte.

Para Pablo Pastega, diretor-geral da FlixBus em Portugal e Espanha, «a FlixBus já tem 15 linhas diretas entre Portugal e o resto da Europa e passa em mais de 20 cidades portuguesas, sem contar com as linhas da Eurolines França. Portugal é um país-chave para nós e temos grandes planos de crescimento neste mercado. O objetivo da FlixBus é que todos possam viajar de forma confortável, segura e económica e Portugal está a dar passos largos para que os seus cidadãos possam ter opções de escolha no que respeita às empresas de transporte rodoviário que melhor servem os seus interesses e que oferecem melhores condições para viajar».

Os bilhetes podem ser comprados no site ou na app da empresa.

Após o período promocional é possível comprar bilhetes de autocarro para viajar para Sevilha e Huelva a partir de 5,99 euros, para Córdoba a partir de 9,99 euros e para Madrid a partir de 19,99 euros.

Novas linhas do Algarve para Espanha

As linhas FlixBus que ligam o Algarve aos diferentes destinos em Espanha são:

Autocarro Lisboa – Sevilha

Paragens: Lisboa – Setúbal – Albufeira – Aeroporto de Faro – Huelva – Sevilha

Com 3 ligações diárias de segunda a domingo.

Autocarro Lagos – Sevilha

Paragens: Lagos – Albufeira – Aeroporto de Faro – Faro – Huelva – Sevilha

Com 1 conexão diária de quinta a domingo.

Autocarro Lagos – Madrid (Linha Noturna)

Paragens: Lagos – Portimão – Albufeira – Faro – Huelva – Sevilha – Córdova – Madrid. Com 1 conexão diária de quinta a domingo.